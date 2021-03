BBB21: Carla Diaz se revolta com produção e leva bronca; assista

Carla Diaz venceu o paredão falso do BBB21 e ganhou alguns dias no quarto secreto. A sister tem seis cards para utilizar quando quiser, que dão o direito de ouvir as conversas dentro da casa. Na manhã desta quarta-feira (10), a atriz levou uma bronca da produção após se revoltar com áudios disponibilizados. Confira abaixo o que rolou.

Carla Diaz no quarto secreto do BBB21

A atriz já usou dois dos seis cards disponibilizados que dão acesso aos áudios do pay-per-view.

No segundo, ela ouviu Projota, Arthur e Viih tube conversando na piscina, mas eles não falavam dela ou do jogo. Em seguida, a câmara mudou para Camilla de Lucas, que estava organizando o quarto colorido. Finalmente, a câmera se aproxima de Fiuk e Gil, que estavam falando mal de Carla. Porém, a produção cortou a conversa e voltou para o quarto onde nada estava acontecendo.

Revoltada, Carla dispara: “Vocês estão fazendo eu perder meus créditos! Eu sou rebelde, hein, produção. Vocês estão de sacanagem”, disse a atriz.

O big boss então deu uma bronca na sister: “Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida.” A atriz logo se desculpou: “Está bom, desculpa”.

Na madrugada de hoje, a atriz assistiu a algumas conversas comprometedoras do BBB21 entre os brothers. Logo após a sua saída, Projota disse para Arthur que não confiava 100% na loira e soltou críticas às posturas de Carla.

Quem também falou mal de Carla foi Viih Tube. A sorocabana afirmou que a atriz “fazia média” e que acabou sendo prejudicada por isso. A sister ouviu toda a conversa e ficou chocada com as falas de Viih.

