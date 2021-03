BBB21: entenda a briga do bolo entre Fiuk e Juliette

Fiuk e Juliette trocaram farpas na noite de ontem (22). A briga, que começou por causa de uma calda de bolo feita pelo filho de Fábio Jr., rendeu comentários ácidos até a manhã desta terça-feira. Confira abaixo tudo o que rolou.

Juliette e Fiuk brigam por bolo no BBB21

O desentendimento começou após Fiuk assar um bolo para os colegas de confinamento. Um tempo depois, o ator voltou para conferir o doce e notou que a calda já estava quase no fim. “A coberturazinha que eu botei no meio é para todo mundo, tá?”, disse em tom debochado. Juliette, que estava na cozinha, respondeu: “Perdão. Todo mundo comeu? Só eu?” Fiuk afirmou que ninguém ainda havia comido. Pocah pergunta em meio a risadas: “Juliette, por que você fez isso?” “É que eu sou gulosa.”, afirmou a sister.

“Eu queria muito comer aquele brigadeiro. Não tem nenhum pedacinho mais? Eu comi tudo mesmo? Zerei?” questionou a paraibana. O ator respondeu que não havia mais calda, o que deixou a advogada muito chateada. Ela se ofereceu para fazer mais brigadeiro, mas Fiuk afirmou que não havia mais leite condensado. Entretanto, ela abriu o armário e constatou que havia sim mais ingredientes.

O ator disse que a reclamação foi uma brincadeira, mas Juliette se magoou, o que acabou gerando uma discussão entre os dois. “Eu estou desgastada. Não aguento mais isso. Por causa de nada. Toda vez é uma briga por causa de comida. Eu fiz carne moída e macarrão. Ele fez ovo para não comer a carne que eu fiz. Eu pedi para ele fazer esse bolo. Ele fez. Eu comi um pedaço e ele está falando”, disse a paraibana, chorando.

Em outro momento, Fiuk reclamou da postura da sister para Caio: “Como é que ela tem coragem de me falar isso? Já conversei com ela. Negócio de joguinho, ficar criando situação, pelo amor de Deus. Por causa da cobertura do bolo. Digo mais, não quero confusão. Limpei a louça toda e vou fazer mais uma cobertura e vou jogar um caminhão ali no meio”.

Da tempo de tirar o FIUK? Implicando com a Juliette por causa da cobertura de um bolo e “brincando” que ela é egoísta e não pensa na casa. Cara chato meu! #ForaFiuk pic.twitter.com/dTy1Lg07J6 — karol Dellantonio (@kroldellantonio) March 23, 2021

Fiuk faz comentário irônico sobre a briga

A discussão pelo bolo rendeu mais comentários na manhã de hoje. O ator resolveu fazer mais brigadeiro e falou em tom debochado: “Finalmente tá ficando pronto aqui. Brigadeirinho da Juliette”. Mais tarde, ele deu uma nova alfinetada na sister: “Agora tem brigadeiro, hein! Rolou tretas. Quer brigadeiro? TOMA!” João Luiz pergunta: “Pra quê?” e Fiuk responde: “Não é pra quê, é verdade. João, eu não quero briga por brigadeiro, isso aqui é um gesto, se você não consegue enxergar o lado bom disso”. Sem paciência, o professor de geografia diz: “Tá, Fiuk. Você não tem que falar isso é pra mim não, Fiuk”.

Juliette ouviu a fala de Fiuk e comentou com João: “Se ele quisesse pedir desculpa era mais bonito. É pra provocar. Pra eu explodir de novo e pagar de doida.”

o fiuk sai do quarto pra ir provocar a juliette falando "agora tem brigadeiro pra todo mundo" mano a mulher está na dela se maquiando de boas, qual a necessidade disso??? #BBB21 Carla e Rodolffo / mimado / Paredão BB21 / Feiuk pic.twitter.com/QjCuTVk7IG — luiz (@oisouluizcomz) March 23, 2021

