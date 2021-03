BBB21: veja que horas começa a eliminação de hoje

Hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil. Nesta terça-feira (23/3) um participante vai sair da casa mais vigiada do Brasil pela porta da frente. O oitavo paredão da décima primeira temporada do reality show que é apresentado por Tiago Leifert é disputado por Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo. Veja que horas começa o BBB21 hoje:

BBB21 horário hoje

O BBB21 nesta terça-feira (23) vai começar às 22h45 logo após a exibição de Amor de Mãe, na Globo. De acordo com a programação oficial divulgada pela emissora, o Big Brother Brasil será ao vivo, mas ao longo da semana os horários de exibição podem variar entre 22h20 e 23h50, dependendo do dia.

Na edição ao vivo, o público vai acompanhar como foi a repercussão do jogo da discórdia do BBB21 em que os participantes tinham que entregar um adjetivo negativo para um concorrente. Pocah ganhou um carro após disputar uma prova de sorte com Viih Tube. Além disso, como foi o dia dos três emparedados e as conversas mais marcantes.

Com apresentação de Rafael Portugal, o CAT BBB terá um novo episódio na edição em que o também humorista vai comentar áudios do público e cenas engraçadas dos participantes do Big Brother Brasil. O reality show ainda vai mostrar o quadro O Brasil Tá Vendo.

Como o paredão do BBB21 foi formado?

Carla e Fiuk já estavam no paredão por ter sido a primeiro dupla a desistir da prova do líder

Anjo Viih Tube imunizou Thaís

Líder Gilberto indicou Rodolffo ao paredão

Casa votou no confessionário – Caio e Juliette receberam 4 votos cada. Líder desempatou optando por Caio.

Prova bate e volta – Todos os emparedados jogaram, menos a indicação do líder. Caio venceu e se salvou do paredão.

Que horas começa e onde assistir o BBB21

O BBB21 nesta terça-feira vai começar a partir de 22h45 logo após a exibição de Amor de Mãe na Globo. Veja todas as formas de assistir o reality show que tem direção-geral de Boninho e direção de Rodrigo Dourado.

TV Aberta – Globo (edição ao vivo a partir das 22h45)

Globo (edição ao vivo a partir das 22h45) Pay-per-view – disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay

disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay Globoplay – BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90

BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90 Multishow – exibe o BBB21 ao vivo logo após o fim do programa na Globo. São 45 minutos de pay-per-view pra quem é assinante do canal na TV a cabo.

Como votar no paredão Gshow?

Você pode votar para eliminar um participante do BBB21 no site oficial do reality show no Gshow. Para isso, é preciso ter um cadastro que confere o direito de participar das votações do Big Brother Brasil. Caso não tenha um cadastro, é necessário criar usando e-mail principal para acesso a conta.

Assim que é feito cadastro, a plataforma do programa envia um e-mail para validação da conta. O cadastro é válido para todas as votações do BBB21. Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Veja o passo a passo para votar nos paredões do Big Brother Brasil.