BBB21: veja a programação até a formação do novo paredão

O jogo não para no BBB21. Após a eliminação de Karol Conká, os brothers e sisters encararam a prova do líder na noite desta quarta-feira (25) em que João Luiz se sagrou o dono da coroa. Devido a rodada decisiva do Brasileirão, a Globo mudou a programação do reality show de confinamento. Saiba como será a dinâmica do Big Brother Brasil, apresentado por Tiago Leifert.

Programação e dinâmica do BBB21

Na edição ao vivo desta quarta, Tiago Leifert revelou ao público como será a dinâmica da semana do BBB21 até a eliminação. O Big Fone estará de volta e vai movimentar a formação do quinto paredão da temporada do reality show global. Confira a programação:

Quinta-feira (25) – Dia livre. Normalmente aconteceria a prova do líder, que foi antecipada devido a rodada decisiva do Brasileirão em que o Flamengo ou o Internacional será o campeão de 2020. No entanto, o dia será livre na casa mais vigiada do Brasil.

Sexta-feira (26) – Prova do anjo. Os brothers vão disputar o anjo da semana em mais uma prova. O vencedor será autoimune. Ou seja, não poderá imunizar um concorrente durante a formação de paredão. Além disso, terá que castigar dois participantes com o Castigo do Monstro e ganhará um almoço especial para dois convidados e com direito a recados em vídeos dos familiares.

Sábado (27) – Big Fone e festa. O dia será de muita tensão na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, o Big Fone vai voltar a tocar no BBB21 e três pessoas serão emparedadas de uma só vez. Também terá uma festa mega produzida para todos os participantes.

Paredão da semana

Domingo (28) – Formação de paredão. Será dia de formar paredão no BBB21. O anjo vai imunizar um participante e logo em seguida o líder vai indicar um concorrente à berlinda. A casa vai votar no confessionário e o mais votado também vai ao paredão. No entanto, quem for o indicado do líder, em certo momento, terá que salvar um dos três emparedados pelo Big Fone do paredão. Todos os emparedados, exceto a indicação do líder, jogam o bate e volta e um se livrará da votação do público.

Segunda-feira (01) – Jogo da discórdia. Ao contrário dessa semana que não teve a dinâmica do fogo no parquinho, na próxima os participantes terão que colocar pontos importantes do jogo em público.

Terça-feira (02) – Eliminação. Será o dia em que um dos emparedados dirá adeus ao prêmio máximo de R$ 1,5 milhão do BBB21.