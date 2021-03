BBB21: entenda a nova briga entre Sarah e Juliette

Juliette e Sarah não estão se dando bem mesmo no BBB21. Na tarde desta quarta-feira (24), após Juliette afirmar para Viih Tube que Sarah pretendia votar na sister, a braziliense se irritou com a paraibana e decidiu cortar relações com a advogada.

Sarah e Juliette brigaram no BBB21?

Em uma conversa na área externa, Juliette revelou para Viih Tube que ela era opção de voto de Sarah. Em seguida, a braziliense negou que tinha a influencer como opção, e Juliette acabou saindo de mentirosa para os outros brothers.

Viih Tube e Juliette discutem na piscina após a paraibana perguntar à Sarah se a youtuber seria opção de voto dela #BBB21 pic.twitter.com/uzp4x3VIlG — Tracklist (@PortalTracklist) March 24, 2021

No quarto do líder, Sarah desabafou sobre sua relação com a advogada: “Não gosto de conversar? Com ela, eu não quero mais. Não quero entender mais o lado dela. Na hora que eu tomo ranço, eu tomo ranço. Tomei ranço e não quero nem mais entender o lado dela. Não quero nem mais explicar os motivos para votar nela. Se eu votar nela, foi porque eu quis votar. Não vou ficar explicando motivo nenhum”

“Ela foi botar a Viih contra você. Está óbvio. Ela aproveitou que a Viih deve ter falado alguma coisa e falou: ‘a hora é agora, vou botar a Viih contra a Sarah’. Pronto. Uma mentira deslavada”, respondeu Gilberto. Sarah continua: ” De onde ela tirou que era a primeira opção? De onde ela tirou isso? Da cabeça dela. Nunca falei para ninguém isso. A Viih foi opção de voto, sim, para livrar o Rodolffo. Só que eu já sabia que o Rodolffo estava e não tinha nem como livrar ele, tanto que entrei aqui chorando”.

Gilberto afirma que Juliette mente muito e entendeu o que a sister quis provocar: “Eu não sou burro”. Assista ao vídeo do momento abaixo.

Sarah falando que não quer mais conversar com Juliette, não quer mais entender o lado dela, e nem ficar explicando as coisas, que ela pegou ranço de vez. #BBB21 / Rodolffo Carla Diaz Fiuk Pocah Camilla Viih Tube pic.twitter.com/puFfbjpQXE — marina (@maarituita) March 24, 2021

Porém, nada escapa dos olhos da internet. Assim que a cena de Sarah começou a repercutir, os fãs do BBB21 resgataram alguns vídeos em que a braziliense afirma que votaria em Viih Tube.

em conversa com viih tube, sarah diz que ela (viih) não era opção de voto dela. #bbb21 mas vocês esqueceram disso aqui??pic.twitter.com/VRf3B4pDRI — neto (@tuitaneto) March 24, 2021

