BBB21: veja o discurso de Tiago na eliminação de Carla Diaz

Carla Diaz foi eliminada do BBB21 com 44,69% dos votos na noite desta terça-feira (23). A sister disputou a preferência do público em uma votação contra Fiuk e Rodfolffo. Durante o discurso, Tiago Leifert, apresentador do reality show, falou sobre o paredão falso vencido pela atriz há duas semanas. Veja como foi o discurso.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Projota

Na mensagem que antecede a eliminação, Leifert refletiu sobre o fato da agora ex-sister não ter usado os poderes dados pelo público. O apresentador também mencionou de maneira indireta as polêmicas piadas de Rofolffo sobre o look sem gênero de Fiuk, e as jogadas do mesmo para se redimir com o público.

“Qual a graça do jogo. Obviamente, conquistar outros territórios, se transformar num rei. Você fala ‘fácil, Tiago. Construa o maior exército e saia dominando todo mundo a sua volta’. Só que o jogo não deixa, o jogo só deixa você invadir um território ou declarar guerra a um território vizinho, se você tiver uma causa justa. Mas, você precisa ter uma causa, que é o que vocês fazem. De quarta até domingo, vocês procuram uma causa pra votar em alguém. Trabalham muito nisso. Acham algum defeitinho aqui, uma toalha em cima da cama, uma pasta de dente aberta, qualquer coisa, coisas do Big Brother. Vocês precisam de um motivo.

O BBB é um julgamento o tempo inteiro, Indicação do líder é um julgamento e tem que ter um motivo: quem você indicar e por quê? Você entra no confessionário e o apresentador fala ’em quem você votar e por quê?’. Tem que ter sempre uma causa. O que não dá pra saber, é se a avaliação do público tá usando a mesma causa que você usou pra votar ou pra indicar. E mesmo quando você cai no paredão sem querer como é o caso da Carla ou do Fiuk, vocês poderiam cair no paredão a qualquer momento. Depois 60 dias que vocês viveram, tem um monte de motivo aí pra todo mundo. Basta achar alguma causa pra votar. Tudo bem, mas nunca dá pra saber se aqui fora é isso que estão usando. Eu diria que é muito mais mesmo. Eu diria que aconteceu tanta coisa com vocês todos: é paredão, monstro, imunidade, Carla caí no paredão falso e volta como Dummy, é tanta coisa pra olhar, que não é só esse motivo dessa semana”, disse.

Por fim, o apresentador falou sobre as emoções e oportunidades que todos os participantes precisar aproveitar. “O que eu posso dizer pra vocês três sabendo disso? Que esse elenco do Big Brother ele vive intensamente. Vocês fazem de tudo, muita coisa acontece, vocês conversam, é um jogo aberto, e vai pra lá e vai pra cá e briga e fazem as pazes, quebra e junta. É um jogo de emoção, e tem que ter a emoção, você tem que deixar a emoção chegar e às vezes deixá-la dominar. E, se você tá até hoje, depois de semanas centrado ‘não, tenho uma indicação, e é assim assado, porque estou centrado, estou frio e estou coerente’. Tá na casa errada meu irmão, tá no lugar errado. Se você tá coerente até agora, algo de errado aconteceu. Você não tá entendendo nada. Isso não é o jogo da coerência mais, tá acontecendo de tudo. E quando você tem um jogo na mão, você tem que fazer alguma coisa. Não tem como deixar pra ter uma conversa importante, na madrugada de terça. Não dá tempo, porque não antes? O tempo tá contra vocês, falei na semana passada. E quando você tem o jogo na mão, você tem que aproveitar, não pode perder nenhuma oportunidade, não pode deixar pra depois. Quem sai hoje é a Carla”.