BBB21: quem é a esposa do Projota? Conheça Tamy Contro

Projota afirmou na última segunda-feira (1º) que ele e a esposa pensaram em um “Plano B” caso a participação do rapper no BBB21 não saia como planejado. Inclusive, foi ela quem o convenceu a participar do programa. Mas quem é a amada de Projota? Confira abaixo tudo que sabemos sobre Tamy Contro.

Quem é a esposa de Projota do BBB21?

Projota é casado com a influenciadora digital Tâmara Contro. Os dois têm uma filha de um ano, chamada Marieva.

Tamy tem 27 anos, é natural de São Paulo e ganhou visibilidade nas redes sociais com suas postagens sobre lifestyle, viagens, moda e maternidade. Trabalha com a internet desde 2017 e atualmente acumula mais de 365 mil seguidores no Instagram.

Os dois iniciaram o namoro em 2015, mas terminaram em julho de 2017. Após um ano separados, reataram o relacionamento. Na ocasião, o rapper postou uma foto junto a amada com a legenda “Sou um grande admirador das voltas que o mundo dá. Glória a Deus”.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora posta dezenas de cliques da pequena Mariê e declarações de amor para o maridão, além de publis de produtos de beleza, bebidas, roupas e sapatos. Ela também tem usado a plataforma para sair em defesa de Projota, que tem recebido muitas críticas do público do BBB21.

“O Thiago não foi lá para ser planta, talvez se fosse me daria até uma paz. Mas ele está jogando, está querendo eliminar pessoas que ele não gosta na casa, ele está fazendo um jogo muito normal, muito ok. […] “Óbvio que tem falas que às vezes soam um pouco mais grosso. Ele tem defeito, car****, assim como também tem muitas qualidades, ele está sendo humano”, disse nos stories.

Como foi o casamento de Projota e Tamy Contro?

De acordo com informações da Revista Quem, o casal trocou alianças em maio de 2019 em uma celebração para 300 convidados.

O casamento aconteceu na Capela da PUC, em São Paulo. O rapper entrou no local acompanhado da avó, ao som de For The Love of a Princess, tema do filme Coração Valente. Ao final da cerimônia, os dois deixaram a capela com a música do rapper Voz e Violão, que foi inspirada na noiva.

Tamy Contro usou um vestido de modelo sereia, com uma calda de 3 metros. As alianças dos pombinhos eram da Tiffany&Co, em ouro amarelo com diamantes, avaliada em R$7,7 mil reais.

