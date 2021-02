BBB21: ex-mulher de Nego Di debocha de rejeição: ‘não tenho pena’

Com Nego Di no paredão e os internautas em sua maioria falando em eliminar o brother, a ex-mulher decidiu abrir o jogo sobre o humorista. Tamyres Hirtz é mãe de Tyler, filho do brother e usou o Instagram nesta segunda-feira (15) para mandar um recado ao participante do BBB21.

Quem é Tamyres Hirtz, ex de Nego Di?

Tamyres Hirtz é psicóloga clínica e trabalha com hipnoterapia. Ela é separada de Negi Di, participante do BBB21, e os dois tiveram Tyler, de 5 anos. Discreta, ela tem menos de 10 publicações no Instagram e pouco mais de 4 mil seguidores.

Hoje, ela fez um desabafo nos Stories, cutucando o ex-marido. “Se eu pudesse falar agora com o pai do meu filho seria: ‘Amigo do peito é colete, meu velho. O resto é bala! Eu te avisei, né? Do jogo antes de ir e saber se concentrar em ti e na tua fala sem filtro e jogar sem fiasco. Também avisei que aqui na rua teu amigo era teu filho, o resto se tiver dois na pureza é muito. Estou com pena não!”, começou ela.

“Eu avisei e foram anos de aviso! Como você diz, né? Foguete não tem ré. O teu foi bonito e com uma bomba colocada pelos bons conselhos dos teus bruxos. Quantos estão fazendo escolta pra tua mãe agora? Cuidando dela real? Os poucos de verdade tu te afastou”, completou, e horas depois apagou a publicação dos Stories.

Também no feed do Instagram, Tamyres falou da participação do ex antes mesmo do programa começar. Ela disse que a relação entre eles era amigável por causa do filho dos dois.

Tamyres recebe ameaças com participante no BBB21

Após os Stories, Tamyres se pronunciou novamente sobre Nego Di, do BBB21, e disse que recebeu ameaças. Em uma publicação no Instagram, a psicóloga esclareceu que não era mais comprometida com o humorista.

“Como eu tinha publicado anteriormente, nós não somos um casal! Mantemos um vínculo que é maior do que qualquer atitude dentro de casa, positiva ou negativa. Esse vínculo é o nosso filho. Não concordo com as atitudes errôneas em alguns momentos dentro da casa, pelo contrário, são atitudes na qual eu não compactuo e nem defendo, porém as consequências serão arcadas aqui fora.

“Estou sendo julgada, ameaçada e isso está fora do meu alcance. Pessoas próximas, conhecidos, amigos, todo mundo virando as costas pra ele. Independente do que está acontecendo e do meu posicionamento com as atitudes que ele vem tomando nessas ultimas semanas, e em respeito ao nosso filho, estarei aqui pra dar o suporte que ele precisa e tentando orientar ele a seguir diante toda a rejeição que ele vem sofrendo […]”, desabafou ela. “Enxergamos e interpretamos com o que achamos que é certo ou errado, mas só quem está lá sabe o que se passa e a intensidade das situações e sentimentos. Não passo pano”, esclareceu ela.

“Lembrando aqui fora existem pessoas reais que estão sofrendo ataques dos mais cruéis como eu e a mãe dele que nada temos a ver. Peço que tenham o mínimo de empatia ao menos com a minha CRIANÇA. Desde já agradeço ao apoio dos que estão do meu lado e da minha CRIANÇA!”, implorou Tamyres.

BBB 21: quem é a ‘famosa psicóloga’ do Big Brother Brasil?