BBB 21: quem é a ‘famosa psicóloga’ do Big Brother Brasil?

Não é fácil estar confinado em um programa lotado de câmeras que transmitem o seu dia a dia 24 horas, além de estar longe da família, amigos e qualquer notícia do mundo exterior. Para aguentar a pressão, os participantes do reality show global tem acesso a um profissional de psicologia, para ajudar brothers e sisters a manterem a saúde mental. As sessões com a psicóloga do BBB 21 são privadas e acontecem no confessionário, o que as vezes acaba gerando teorias em alguns fãs do programa.

Quando alguém precisa conversar com a psicóloga após um surto ou momento de solidão, é necessário apertar o botão do confessionário e pedir pelo atendimento. Após o brother ou a sister do BBB 21 ter o acesso liberado, quem assiste ao Globoplay perde o acesso à câmera do confessionário, que só volta a ser exibida após a sessão de terapia.

No entanto, ações dos brothers e recentes acontecimentos têm deixado parte do público do BBB 21 com a pulga atrás da orelha. Depois de ir para o confessionário conversar com a “famosa psicóloga” do programa, alguns participantes mudaram de atitude ou voltaram comentando coisas que não deveriam saber. Karol Conká chegou a revelar que falou com pessoas “grandes” do programa, e depois de receber um alerta da produção, falou que na verdade havia conversado com a psicóloga. Quem é ela?

Boninho é a “psicóloga” do BBB 21?

A identidade da profissional contratada para ser a psicóloga no reality show é confidencial, não é possível saber quem ela é, ou há quantos anos atende os participantes do programa. Porém a internet tem uma teoria engraçada que já gerou muito memes.

Para alguns fãs do programa, a psicóloga do BBB 21 é o próprio chefão do reality, Boninho. Desde que alguns brothers saíram do confessionário com informações aparentemente externas, parte dos espectadores que acompanham o Big Brother levantaram a teoria nas redes que os participantes tem ido para o confessionário conversar com Boninho e a produção do programa invés da real psicóloga.

O meme chegou ao próprio Boninho, que brincou sobre o assunto no Instagram. O diretor da Globo publicou um meme feito sobre ele no Twitter que dizia “eu morro com a psicóloga do BBB 21” e escreveu: “alguém conhece essa psicóloga?”.

Meme de ‘Boninho psicóloga’ faz sucesso na web

Quem acompanha o BBB 21 e tem visto algumas mudanças após as “conversas secretas” no confessionário, tem acusado Boninho de conversar com os brothers enquanto eles supostamente estão falando com a psicóloga do reality show. “Mano a Karol do nada parece que mudou da água para o vinho eita psicóloga boa”, ironizou um usuário do Twitter.

Como a internet nunca perdoa, o assunto virou brincadeira e gerou muitos memes nas redes sociais.

