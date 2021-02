BBB21: Veja as fotos do apartamento de luxo de karol Conka em SP

Karol Conká é a participante que mais reuniu polêmica no BBB21, pelo menos até agora. Dentro da casa, a cantora não tem papas na língua e já soltou alguns comentários sobre a vida de luxo que leva fora do reality. A rapper mesmo já publicou em seu instagram algumas fotos da cobertura onde mora em São Paulo.

Vem saber quanto custa o aluguel e quais os problemas a curitibana pode encontrar quando sair do programa.

Quanto é o aluguel de Karol Conká?

De acordo com o jornalista Leo Dias, o aluguel do apartamento de luxo da cantora é de R$10 mil por mês. O colunista informou que a equipe da participante do BBB21 teme que a curitibana em algum momento não consiga mais pagar o aluguel do imóvel. O jornalista também disse que quem é da parte financeira e comercial da cantora está com muita dificuldade devido aos vários cancelamentos de trabalhos que a rapper tem sofrido.

Devido as polêmicas que tem protagonizado no BBB21, como acusações de assédio, tortura psicológica e manipulação, Karol Conká já teve sua participação cancelada em três festivais e um programa de TV. Muitas empresas também não estão querendo se associar à artista, sendo assim, a curitibana também tem perdido as famosas “publis”, quando marcas contratam influenciadores digitais para fazer propaganda de seu produto nas redes sociais.

A cantora ainda não sabe de sua situação financeira, pois continua no BBB21, e já até chegou a citar o local em que mora em uma discussão no confinamento, mas quando deixar o programa Karol terá uma grande surpresa, de acordo a agência Brunch, a curitibana pode perder cerca de 5 milhões por conta da recente falta de ganho com publicidade no Instagram.

Karol Conká pode perder R$ 5 milhões por causa do BBB21

Segundo análise da agência Brunch, especializada em influência digital, Karol Conká pode chegar a perder R$5 milhões pela falta de marcas interessadas na publicidade da cantora no Instagram.

Desde que entrou no BBB21, Karol Conká tem se envolvido em polêmicas, além de perder muitos seguidores nas redes sociais e ser criticada por fãs do programa e colegas de profissão, como Jojo Todynho, a imagem manchada da cantora tem feito marcas se afastarem. Além de ter a participação em alguns festivais de música cancelada, Karol também ficou de fora da programação da GNT, canal em que tinha um programa com a ex-BBB Marcela McGowan.

