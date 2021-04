BBB21: Fiuk pelado? Gil e João fazem pegadinha de 1ª de abril

Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Mesmo dentro do BBB21, os brothers não se esqueceram da data e aproveitaram para fazer uma pegadinha entre eles. A vítima da vez foi Fiuk, que caiu em uma trollagem de João Luiz e Gilberto.

Fiuk ficou pelado no BBB21?

Gilberto e João Luiz pregaram uma peripécia em Fiuk na tarde de hoje. O economista perguntou para o filho de Fábio Jr., com seriedade no olhar, se ele ficou sem roupa na festa da última madrugada. “Fiuk, eu estou doido ou tu ficasse pelado ontem?”

João Luiz entrou na brincadeira: “Ficou, ficou, eu vi”. O ator e cantor do BBB21 que não percebeu que se tratava de um piada, respondeu sério: “Vocês estão loucos”.

Gil continuou: “Foi no banheiro, tu saiu assim, arrumando”. Em seguida, Fiuk percebeu que se tratava de uma brincadeira do Dia da Mentira. “É 1º de abril”, exclamou o brother, arrancando risadas do economista e do professor de geografia. Viih Tube, que acompanhava a conversava na cozinha, disse que também tinha acreditado na brincadeira da dupla.

Gil quase matou o Fiuk do coração falando que ele ficou pelado ontem sem perceber, depois disse que é primeiro de abril. #BBB21 — Jupa (@whoisjupa) April 1, 2021

O gil trolando o fiuk falando q ele fico pelado e ele mt assustado morri ksksjs — gahh (@gbvlog) April 1, 2021

Gil e João trolando o fiuk falando que ele ficou pelado ontem KKKKKKKKKKKK — maria chuteira (@juliahenriquees) April 1, 2021

João Luiz e Gilberto fizeram a mesma brincadeira com Arthur. Enquanto o capixaba almoçava na cozinha do VIP do BBB21, o professor de geografia perguntou: “Arthur, é impressão minha ou você ficou pelado ontem?” Sem entender, o crossfiteiro relembra seus passos no dia anterior e afirma que não ficou nu em nenhum momento: “É impressão de vocês, porque eu tava de roupão.”

Além da peripécia com Fiuk e Arthur, Gilberto combinou com Pocah e Caio mais uma trollagem com os brothers. O economista sugeriu simular uma volta de Sarah, que foi eliminada na terça-feira, ao programa. “Na hora que gritar que a Sarah voltou, o povo vai ficar louco (…) Será que é muita maldade? É muita vilania?”.

