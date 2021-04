BBB21: Fiuk perde estalecas após bronca em Juliette

Se tem algo que os brothers odeiam na casa do BBB21 é perder estalecas. Para quem não sabe, estaleca é como se fosse o dinheiro dentro do reality. São com elas que os brothers fazem as compras de alimentos para o VIP e para a xepa. Mas, elas também servem como forma de punição – a cada vez que um participante faz algo errado, como pular na piscina com microfone, perder o horário do Raio-X, entre outros, a produção diminui o saldo de estalecas. Nesta madrugada, Fiuk perdeu estalecas após implicar com Juliette, por achar que a sister estava sendo punida por uma brincadeira. Confira o que rolou.

Fiuk perde estalecas

Durante a festa do líder Arthur, Juliette fingiu conversar com sua mãe através do celular que os brothers usam para tirar fotos e gravar vídeos. “Mainha, mulher! Eu voltei do paredão. Eu estou muito abusada […] Eu vou chegar milionária e vou chegar daqui a vinte e poucos dias”, disse, brincando.

O aviso de “atenção” tocou para Juliette, e Fiuk deu uma bronca na sister: “Se ela não receber cinco ‘atenções’ no dia, ela não dorme bem […] estava falando sozinha há meia hora. Falando no celular”.

Em seguida, o mesmo aviso tocou, só que agora para o filho de Fábio Jr. O motivo, porém, não foi mostrado para o público.

Juliette começou a rebolar na mesma hora, como uma forma de debochar da implicância de Fiuk. Viih Tube, que assistiu toda a cena, também alfinetou o ator e cantor: “O mundo não gira, ele capota”. Veja o vídeo do momento abaixo.

Fiuk e Arthur são dois vermes insuportáveis que por mim bateriam a rejeição do Nego Di pelo menos. #BBB21 pic.twitter.com/tJkYSVUqXg — nathalieu (@ntxlzzismo) April 1, 2021

Vale lembrar que a relação de Fiuk e Juliette é entre tapas e beijos. Os dois brincam um com outro e trocam farpas desde o início do BBB21. Recentemente, os dois brigaram por causa de um bolo de chocolate feito por Fiuk.

