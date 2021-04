BBB21: Arthur fica revoltado com músicas escolhidas pela produção

Arthur ganhou sua segunda festa do líder no BBB21, mas o brother não ficou feliz com a playlist escolhida pela produção do programa. O instrutor de crossfit reclamou durante a comemoração sobre as músicas que estavam tocando na festa e disse que estava revoltado com a situação, pois seus pedidos não haviam sido atendidos.

Arthur reclama da produção do BBB21

A festa do líder Arthur começou ao som de “Muleque de vila”, de Projota, por ser o pedido especial do crossfiteiro quando conversou com Tiago Leifert sobre os preparativos da comemoração. No entanto, nem todas as solicitações do capixaba foram atendidas na playlist selecionada pela produção, o que deixou o brother irritado.

Em conversa com Rodolffo, Arthur mostrou estar bravo com a produção do BBB21 e desabafou enquanto “Amor de que” de Pablo Vittar agitava a pista de dança: “eu desanimei, eu peço a música e não toca”. “Eu sou o único que ganha a liderança e não tem moral nenhuma”, reclamou.

Em seguida, Arthur falou sobre os pedidos que fez para a produção do BBB21 e que não foram atendidos: “eu pedi sertanejo e modo viola, pedi nem pagode para você ter noção, e tá tocando funk. Tô puto”.

unica coisa boa da festa foi isso pic.twitter.com/wKobJxtheg — yago (@yagoagain) April 1, 2021

Leia também: festa de ontem do BBB21 tem briga de Juliette e Arthur e provocações

Produção escolhe músicas das festas do programa

Quando Gilberto foi líder no reality show, Tiago Leifert, que é quem conversa com os confinados sobre os planos e preparativos da produção do BBB21 para a festa de quarta-feira, falou com o pernambucano sobre a playlist da comemoração.

Gilberto havia pedido que sua festa do líder começasse com uma canção de O Fantasma da Ópera, contasse com várias divas pop e que tocasse, especialmente, a música “Indestrutível” de Pablo Vittar. Durante o papo, o apresentador do reality show avisou que a playlist da comemoração respeita os gostos e pedidos do líder da semana, mas que é decidida pela produção. Apenas a primeira canção da festa fica totalmente a cargo do confinado. Sabendo disso ou não, deu para perceber que Arthur ficou bastante bravo com o resultado das escolhas da produção do BBB21 para sua festa.

Veja também:

Enquete: quem deve vencer a prova do líder hoje (01/04)?