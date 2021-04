BBB21: Novo casal? Rodolffo e Juliette flertam

Rodolffo e Juliette casal? Há mais de dois meses no ar, quatro ‘casais’ protagonizaram cenas de flerte e romance durante o BBB21– Carla e Arthur, Thaís e Fiuk, Lucas e Gilberto, Karol Conká e Arcrebiano. Nenhum deles, de fato, vingou, exceto por Carthur, que viveu um relacionamento cheio de idas e vinda. Na última madrugada, os internautas levantaram a possibilidade do surgimento de um novo par, formado por Juliette Rodolffo, após um flerte entre os dois. Veja o que rolou.

Rodolffo e Juliette são um casal?

Antes do início da festa de quarta-feira (31), Juliette e Rodolffo, na verdade, tiveram uma discussão. O goiano se incomodou com a paraibana após ela ficar entrando e saindo do quarto enquanto ele queria dormir. “Tem que ter cuidado. E outra coisa, não tem necessidade de se arrumar no quarto. Se tem gente dormindo, eu não faço isso. A gente ficou tentando dormir 2 horas. Levanta e vai lá pra fora. Respeita as pessoas”, disparou o cantor.

“Cada pessoa tem um jeito. Só acho que, antes de chegar nesse limite…”, respondeu Juliette. Sem paciência, Rodolffo retrucou: “Estou no limite desde a primeira semana”.

Mais tarde, porém, o clima entre os dois era outro. Enquanto tocava a música Medo Bobo, da dupla Maiara e Maraísa, Rodolffo cantou um pedaço da letra para Juliette: “No fundo sempre fomos bons amantes”. A sister respondeu: “Fomos sempre, eu disse”

Na internet, os fãs do programa interpretaram a cena como um flerte e o casal Rodolffo e Juliette ganhou até um novo: Judolffo. Além do clima durante a música, os dois também dançaram juntos e fizeram brincadeiras um com o outro.

se a juliette e o rodolffo não se der uns catas nessa festa mdsss, pq hj eu to shippando

a bicha dança bem#BBB21 pic.twitter.com/OSy1Qs0Rng — ilariê 🌵 (@bewewxxl) April 1, 2021

A JULIETTE INDO LEVANTAR O RODOLFFO E CAINDO VÉI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/jzp75esAoq — maju.💡 (@pradolit) April 1, 2021

Juliette e Rodolfo cantando, dançando juntinhos só faz eu shippar mais, esse beijo sai não é veiiii #Judolffo #festadolider — mineira risenta (@seminstagram1) April 1, 2021

Não aguento mais esperar o beijo de Juliette e Rodolfo, nunca vi enrolar tanto na minha vida — isabela (@isabela_dants) April 1, 2021

Por favor, te imploro Rodolfo, PUXA A JULIETTE E DA UM BEIJO NELA #Judolffo — juliana almeida (@jubssalmeidam) April 1, 2021

Os dois já haviam flertado em outras ocasiões. No começo do programa, Juliette, ao ver Rodolffo tomando banho, soltou a frase: “Oh, Bastião, vamos paquerar?”. Em outro momento, enquanto se arrumava com Sarah, a advogada jogou charme para Rodolffo assim que ele se aproximou das duas: “Menina, o Rodolffo tá tão bonito hoje […] Tem dia que ele está mais, quando faz massagem em mim, tá lindo”.

Veja também:

Quem limpa a casa do BBB? Fãs ficam horrorizados com sujeira

Quem já saiu do BBB: veja a lista de eliminados do BBB21