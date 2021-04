Quem limpa a casa do BBB? Fãs ficam horrorizados com sujeira

Um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta quarta-feira (31) foi o acúmulo de sujeira na casa do BBB21. Alguns internautas perceberam que um dos cantos da mansão estava com um aspecto de extrema falta de limpeza, e os fãs do programa levantaram a seguinte questão: quem limpa a casa do BBB? Os brothers são responsáveis sozinhos pela limpeza ou há uma equipe por trás? Veja abaixo o que sabemos.

Quem limpa a casa do BBB?

A imagem que viralizou na tarde de hoje foi a do box do banheiro. É possível ver a área do chuveiro muito suja, com os cantos e rodapés escuros, inapropriada para uso.

De acordo com informações do portal UOL, os participantes são, de fato, responsáveis por manter parte da casa do BBB21 limpa. A produção, entretanto, possui uma equipe que ajuda a manter a casa em bom estado, e faz manutenções no jardim, quarto do líder, banheiros, andar superior e lavanderia. Quem assiste ao pay-per-view do reality já deve ter visto avisos de manutenção interna e externa – são nesses momentos que a equipe de limpeza entra para dar uma geral na casa.

Às quartas, a produção também passa um aspirador de pó nos cômodos e chama os participantes para trocar a roupa de cama e toalhas.

Banhos do BBB21

Não é a primeira vez que a sujeira entra em pauta no BBB21. João Luiz e Fiuk já reclamaram de precisar recolher papéis sujos no banheiro reservado. Mais recentemente, Fiuk admitiu usar o sabonete coletivo para tomar banho. Camilla de Lucas indignada, disse ao ator: “Fiuk usando sabonete no rabo e depois eu passo no rosto!”

Outro assunto relacionado a higiene é a falta de banho dos brothers. Um levantamento feito por internautas diz que, em 42 dias confinamento, Viih Tube tomou apenas 22 banhos. Fiuk, só 27.

Na internet, os fãs do programa constantemente apontam a falta de higiene dos participantes. “Eu não aguentaria 1 dia na casa do bbb, deve ser imunda cara tenho pavor de casa suja”, escreveu um usuário do Twitter.

