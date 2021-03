BBB21: conheça a badalada universidade nos EUA do PhD de Gil

Gilberto do BBB21 foi aprovado com bolsa para um curso PhD (doutorado) na Universidade da Califórnia e na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Antes de entrar no programa, o pernambucano já cursava doutorado em Economia pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Gil, que segue carreira acadêmica, abordou os efeitos da intervenção do Estado sobre a volência gerada pelo tráfico de drogas em sua tese de Mestrado. Já dentro do reality, ele contou à Sarah que pretende pesquisar sobre leis para a comunidade LGBT e denunciar o descuido dos estados com crimes cometidos contra este grupo, caso fosse aceito no PhD. E foi.

A notícia foi divulgada pela mãe dele, Jacira Santanna nas redes sociais em fevereiro. “Vigorosas e vigorosos hoje eu vim aqui compartilhar com você uma notícia fresquinha. Gilberto meu filho foi aceito na Universidade do Texas”, disse. Em entrevista à Rede BBB, a matriarca afirmou que a conquista é resultado de muito estudo e muita dedicação. “É o sonho da vida inteira dele”, disse, emocionada.

Nas redes sociais, os fãs do Gil do Vigor ficaram eufóricos e muito curiosos para saber mais sobre as universidades em que o economista foi aceito. O DCI te conta o que sabemos sobre as instituições.

Em qual universidade Gil do BBB21 foi aceito?

O economista foi aceito na Universidade da Califórnia, que possui diversos campus espalhados pelo estado americano, como em Los Angeles, São Francisco, San Diego, Santa Bárbara e Davis, cidade escolhida por Gil. Além da UC, ele também foi aprovado na Universidade do Texas, localizada na capital do estado, Austin. Em ambas oportunidades, Gil foi contemplado com bolsa.

De acordo com informações do portal UOL, o custo estimado de cada uma das bolsas de estudo ultrapassa R$300 mil anuais, somadas as mensalidades e subsistência nas cidades americanas.

- PUBLICIDADE -

Assim como no Brasil, os cursos de doutorado nos Estados Unidos têm duração de quatro anos.

Universidade da Califórnia

A Universidade da Califórnia tem custo estimado de R$382 mil reais por ano , segundo o UOL. Apenas com as mensalidades, o aluno precisa desembolsar R$ 83.335. Há também as mensalidades

complementares para alunos estrangeiros (R$ 169.863), moradia universitária (R$ 98.365), transporte (R$ 3.339), livros e suprimentos (R$ 6.725), seguro saúde (R$ 15.482,66) e despesas pessoais (R$ 7.655,70).

Fundada em 1868, a UC é considerada a 112ª melhor universidade do mundo, de acordo com o ranking QS University. Apenas em Davis, ainda de acordo com o ranking, oferece mais de 80 cursos de graduação para 30 mil alunos. É reconhecida internacionalmente por seus excelentes programas em ciências biológicas, ciências físicas, matemática, engenharia, entre outros cursos.

Além de toda a excelência, a Universidade da Califórnia também já teve alunos famosos como o ator James Franco, que cursou Letras no campus de Los Angeles e a cantora colombiana Shakira que, em 2007, cursou História. Quem sabe Gil entre para essa lista depois do BBB21?

Universidade do Texas

Gil também foi aprovado na Universidade do Texas, que possui custo estimado de R$ 313 mil reais anuais.

- PUBLICIDADE -

Para estudar na capital texana, Austin, o doutorando precisaria pagar as mensalidades (R$ 213.833), moradia universitária (R$ 69.741,48), transporte (R$ 8.628), livros (R$ 4.053) e gastos pessoais (R$ 16.802).

No ranking da QS University, a Universidade do Texas ocupa o posto de 71ª melhor do mundo. A instituição também é muito prestigiada pelos cursos de comunicação e mídia, além de oferecer programas em engenharia, negócios, direito, entre outros. Foi fundada em 1883 e soma mais de 50 mil alunos.

Em 2019, o ator ganhador do Oscar Matthew McConaughey passou a atuar na instituição como professor no departamento de Rádio, Televisão e Cinema.

Agora basta esperar para saber qual ele vai escolher depois que sair do BBB21!

Veja também: BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (4/3)

BBB21: saiba qual é a altura de Camilla de Lucas