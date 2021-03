BBB21: fotos Juliette na infância viralizam nas redes sociais

Enquanto Juliette Freire segue confinada no BBB21, a equipe da advogada e maquiadora tem promovido uma ‘espécie’ de reality show paralelo sobre a infância da sister no Instagram. Isso porque, os administradores das redes sociais da integrante da pipoca tem relembrado sua infância em cliques resgatados do fundo do baú.

Saiba quem são os ADMs das redes sociais de Juliette

Fotos da infância de Juliette viralizam

A série sobre fotos antigas de Juliette começou nesta quinta-feira (4/3), com registros da casa da sister em Campina Grande, na Paraíba. A participante do BBB21 surge ao lado da mãe, Fátima, e dos irmãos Julienne e José Valdevino. A irmã da sister morreu aos 17 anos de AVC.

“Resgatamos umas fotografias ‘do tempo do ronca’, como a gente diz aqui na Paraíba. Com vocês: Juliette Cabeleireira Leila dos pés pretos de grude e sorriso aberto, fazendo trela no salão de Dona Fátima”, escreveu na legenda da publicação compartilhada no Instagram, onde a sister tem mais de 12,1 milhões de seguidores.

Nas imagens, Juliette surge brincando de cabeleireira, algo que ela já mostrou que domina ao cortar o cabelo de Rodolffo antes da festa do líder João Luiz. Em outro momento, a sister também apareceu usando uma trança e lavando o cabelo da irmã, Julienne. Em um novo clique, Juliette aparece na porta do salão de beleza.

Juliette no BBB21

Assim como os administradores das redes sociais de Juliette tem relembrado momentos da infância da sister, no BBB21, a própria sempre fala sobre familiares. Em um dos momentos na casa mais vigiada do Brasil, a participante do Big Brother Brasil disse que apresentaria seu irmão para Gilberto.

O momento ocorreu quando a sister tentava consolar o economista após Lucas Penteado ter desistido do programa depois de beijá-lo e ser alvo de críticas dos concorrente.

“O amor ultrapassa qualquer preconceito, qualquer cultura, qualquer tudo. Sua família ama você, o amor é maior que qualquer padrão, pode ter certeza. Eles vão lhe amar e abraçar do jeitinho que você é. Isso é o mínimo, isso não define você, você é Gil. Você é Gil. Gil. Acabou. Eu queria muito que você conhecesse meu irmão. Eu queria muito que você fosse meu cunhado. Não sei se vocês vão dar match. Ele está solteiro, ele não é muito bonito, mas parece um pouco comigo. Tem minha boca, meu olho, é da tua altura”, falou a sister, na ocasião.