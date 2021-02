BBB21: Gilberto arma escândalo após ver inseto; assista

Enquanto Gilberto estava com os colegas na área externa do BBB21, o brother foi surpreendido com algum inseto que estava por perto. O susto do pernambucano divertiu a web nesta segunda-feira (08).

O economista estava batendo um papo com Lumena nos sofás que ficam à beira da piscina, quando se assustou com algum inseto na casa. Rapidamente ele se levantou e começou a brigar e pular.

Depois do susto, ele corre para dentro da casa seguido por Lumena. Fiuk pareceu não se abalar e prestou atenção em tirar os copos da mesa de centro para não derrubar, mas tranquilo, ficou analisando o local para encontrar o suposto animal invasor da casa.

BBB21 – Lumena chama Gilberto para conversar

Gilberto não escondeu sua insatisfação com Lumena e Karol Conka dentro do BBB21. Logo pela manhã, o brother distribui emojis de vômito para as duas no queridômetro.

Mas a sister quis conversar com Gil e se retratar. “A gente infelizmente cai nuns enredos de picuinha que é foda”, afirmou Lumena. O brother aproveitou para revelar que votou na sister na segunda formação do paredão, “Eu tento ver [o jogo] amplamente, eu comecei a ver alguns detalhes que eram muitos pesados”, contou ele, que destacou momentos em que a sister ficou do lado de Karol.

A sister chorou no ao vivo de ontem, e ressaltou que sentiu remorsso com a saída de Lucas. “Isso é Karol, eu quero que a gente discuta a nossa relação”, explicou Lumena.

“Eu tô repensando depois da saída do Lucas, foi um baque, me fez pensar o que eu quero levar daqui”, completou. “Você falando isso agora é um restart no meu coração, você sempre teve um lugarzinho aqui”, respondeu Gil.

“Não abandone a gente, meu amor”, pediu a DJ, os dois se abraçaram. “Tô me ressignificando em vários pontos aqui”, afirmou a sister que foi a segunda mais votada pela casa do BBB21 neste domingo (07).

