BBB21: saiba quem é a namorada de Lumena do Big Brother Brasil

Lumena já falou no reality show que tem alguém fora do BBB21, apesar de não citar muito a namorada no confinamento, o relacionamento da psicóloga não é escondido, já que conta com publicações no Instagram ao lado cantora Fernanda Maia. Você sabe quem é a namorada de Lumena? Vem com a gente!

Quem é a namorada de Lumena do BBB21?

Lumena namora a cantora Fernanda Maia, que faz parte do grupo Afrocidade. Única mulher da banda, Fernanda fica responsável pela percussão. O Afrocidade mistura letras politizadas, que denunciam opressões às pessoas negras, com ritmos populares como o pagode e o arrocha. O grupo que a namorada da psicóloga faz parte também tem raízes na música afro, dub jamaicano, reggae, ragga e afrobeat.

Pouco antes de a namorada entrar no BBB21, Fernanda publicou no Instagram uma foto com Lumena e escreveu: “a Deus agradeço pela vida e por tudo. A Nós, agradeço, por existimos e sermos amor. Te amo”. “Somos muitas coisas, mas sobretudo, amor”, respondeu Lumena no post.

A última publicação de Lumena com Fernanda Maia em seu Instagram oficial aconteceu uma semana antes do anúncio que a baiana estaria na nova temporada do BBB21. As duas apareceram em um vídeo.

Namorada de Lumena fala do Big Brother

No Instagram, Fernanda Maia falou sobre a participação da namorada no BBB21. Na noite de domingo (7), a percussionista escreveu: “então galera, só tenho condições de responder pelos meus próprios atos. Tenho recebido um número absurdo de mensagens cobrando respostas que não devem ser dadas por mim, afinal eu sigo com os meus princípios. De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar. Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo”.

“A demanda por respostas públicas não é minha e não tenho motivo para me sentir intimidada. Então, parem de me ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a minha carreira artística. Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do “passar pano” e do “cancelamento”, eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela”, completou.

