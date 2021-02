BBB21: Gilberto, Juliette e Arcrebiano estão no paredão

Gilberto, Juliette e Arcrebiano estão no paredão formado no domingo, dia 7. Agora eles vão precisar da ajuda do público para continuar na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB21.

Vote na enquete e escolha quem você quer eliminar.

Como foi a formação do paredão do BBB21?

Depois de um resumo de como foram as últimas 24 horas dos confinados no BBB21, Leifert deu início à dinâmica de formação do paredão.

Primeiramente, Gilberto tirou a fantasia de flor que foi dada por Carla Diaz no ‘castigo do monstro’, junto com Lucas Penteado, que deixou o programa. Na sequência, Carla deu a imunidade para Camilla de Lucas. Thais e Sarah estão imunizadas por causa do Big Fone.

Por ser o líder da semana, após a vitória da prova junto com Projota, Arthur decidiu indicar Gilberto para o segundo paredão do BBB21. Como não tem afinidade com o brother, ele escolheu colocar o colega na berlinda que não tem direito ao bate e volta.

Quem votou em quem no BBB21?

Arcrebiano votou em Lumena

Caio votou em Fiuk

Camilla de Lucas votou em Arcrebiano

Carla Diaz votou em Arcrebiano

Fiuk votou em Arcrebiano

Gilberto votou em Lumena

João Luiz votou em Arcrebiano

Juliette votou em Negi Di

Karol Conka votou em Arcrebiano

Lumena votou em Arcrebiano

Pocah votou em Arcrebiano

Projota votou em Arcrebiano

Rodolffo votou em Fiuk

Sarah votou em Lumena

Thaís votou em Arcrebiano

Viih Tube votou em Lumena

Nego Di votou em Carla Diaz

Prova Bate e Volta

A prova Bate Volta de sorte foi entre Arcrebiano, Juliette e Karol Conka no BBB21. Gilberto como indicado pelo líder não pôde jogar. O jogo pode salvar um dos emparedados, sendo que apenas o indicado do líder fica de fora. Depois da competição, Karol Conka conseguiu se salvar do segundo paredão do BBB21.

Na semana passada, Arcrebiano foi quem se salvou na prova e escapou de ir ao primeiro paredão da temporada. A eliminada foi Kerline, e Rodollfo e Sarah puderam ter mais uma chance de disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Sendo assim, a influenciadora saiu do BBB21 com 83,5% dos votos do público na noite de terça-feira (02) no BBB21. Sarah, ficou com 8,62% e Rodolffo , teve 7,88% dos votos . A sister deixou o reality cedo e o público não teve a chance de a conhecer mais, porém, ela entrou para a história como a 5ª maior rejeição em paredões triplos do reality.