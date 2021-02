BBB21: Projota e Arthur vencem segunda prova do líder da edição

O BBB21 tem uma nova liderança! Projota e Arthur venceram a segunda prova e deverão decidir quem da dupla será líder no reality show da Globo e quem ficará com um prêmio especial, a decisão ocorrerá no programa ao vivo desta sexta-feira (5). Principal cargo do confinamento, o brother que ficar com a liderança terá a missão de indicar um concorrente diretamente ao paredão na formação que vai acontecer no próximo domingo (7) após a exibição do Fantástico.

Como foi a segunda prova do líder do BBB21?

Nego Di, primeiro líder da temporada, teve o direito ao veto e tirou Lucas Penteado da disputa pela liderança do reality show. O humorista justificou desentendimentos com o ator de Malhação: Viva a Diferença.

“Depois de tudo que aconteceu e que a galera está acompanhando, não tem como eu vetar outra pessoa a não ser o Lucas. Tá sendo difícil conviver com ele, já tentei trocar ideia, mas não sei como uma pessoa consegue abalar o convício de toda a casa com 20 pessoas”, justificou Di.

Os brothers se dividiram em duplas e tiveram que montar uma MC Box (escolhendo os produtos da marca patrocinadora do reality show). A cada rodada um pedido aparecia no telão e o jogador 1 tinha que observar o pedido e buscar os itens necessários. Logo em seguida, entregar para o jogador 2 que tinha a função de montar o pedido final. A última dupla resistisse vencia a prova.

Por ser uma prova em dupla, um integrante vai ganhar R$ 10 mil e o outro a liderança. A escolha será feita durante o programa ao vivo desta sexta-feira (5).

Como será formado o paredão da semana?

O segundo paredão do BBB21 será formado neste domingo (7) em edição ao vivo apresentada por Tiago Leifert. A dinâmica da semana será semelhante como a anterior. Isso porque, o Big Fone vai novamente tocar três vezes neste final de semana e movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com Tiago Leifert, apresentador do BBB21, o primeiro toque do Big Fone vai acontecer já nesta sexta-feira (5) durante a edição ao vivo. Quem atender vai indicar alguém e imunizar outro. A segunda chamada vai ocorrer às 10h de domingo. Vai imunizar mais um e indicar outro. Por fim, o aparelho vai tocar pela terceira vez no mesmo dia a partir das 18h e quem atender vai precisar fazer uma troca entre eles. Ou seja, tirar um imune e colocar no paredão e salvar um do paredão dando a imunidade.

Neste sábado (6) os brothers e sisters vão encarar mais uma prova do anjo. Antes disso, a produção vai promover um sorteio para definir quais participantes participarão da disputa e terão a chance de conquistar o colar do anjo que confere o direito de imunizar um concorrente durante a formação de paredão e o dever de castigar outros dois.

Na dinâmica de formação, o anjo imuniza um participante e logo em seguida o líder um concorrente ao paredão da semana. O indicado do líder não tem o direito de participar da prova bate-e-volta, que salva uma pessoa da berlinda após a formação de paredão.