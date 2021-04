BBB21: Gilberto relembra quando foi expulso da igreja por religioso

Durante o almoço do anjo neste domingo (4/4) no BBB21, Gilberto relembrou quando foi vítima de preconceito por parte de um religioso que o expulsou da igreja aos 13 anos. O economista disse que sua mãe, Jacira Santana, ficou revoltada com a atitude do bipo e invadiu a casa dele.

Gil expulso de igreja

Em conversa com Juliette, Fiuk e Thaís, Gil contou que sua mãe não pensou duas vezes em como agir para combater o preconceito do bispo da igreja. “Arrombou a casa do bispo, porque ele me expulsou da igreja uma vez. Não podia expulsar, mas quis dar uma de doido. Minha mãe falou: ‘Ah, expulsou?!’. Foi lá, arrombou a casa dele, quebrou tudo e voltou. ‘Agora você pode expulsar”.

O economista explicou que a justificativa da igreja é de que ele era afeminado. “Falaram que eu era uma mocinha. Tinha 13 anos na igreja e era afeminado. O bispo, em vez de ficar do meu lado, que sofria o preconceito como muitos homens líderes religiosos ainda fazem, infelizmente, ficou do lado de quem fez a merda”, contou.

“[O bispo] disse assim: ‘Ele [outra pessoa] falou porque você foi grosso com ele’. Eu falei: ‘Não fui grosso com ele. Aconteceu uma situação que não concordei’. Peguei e falei: ‘Não quero mais assistir à sua aula’. Ele falou: ‘É minha aula não é para mocinha”, completou Gilberto, que é mórmon desde os dez anos. No entanto, o economista se afastou da igreja após assumir sua homossexualidade.

Gilberto contando um episódio em que dona Jacira quebrou a casa do bispo que o tinha expulsado da igreja porque ele tinha um jeito afeminado. #BBB21 #TeamGil 🎓

Gilberto e Fiuk – Anjo da semana BBB21

Gilberto e Fiuk venceram uma prova do anjo em dupla e terão papel importante na formação de paredão que vai ocorrer após o Fantástico. Em consenso, os dois terão que imunizar um participante. No entanto, Gil comunicou a Juliette que ela não deve ser a escolha, pois Fiuk não concordou temendo passar ser um alvo da casa.

“Ele queria muito dar para uma pessoa que eu falei, ‘essa pessoa não tem nada a ver’, aí eu falei de você, aí ele falou que ele corre o risco. Se for os dois mais votados ele falou que ele vai para o paredão. A gente rodou, rodou, ele falou, ‘se for tal pessoa vai ser uma decisão só sua e o justo é uma decisão dos dois, um meio termo”, explicou o economista para a colega de confinamento.

