BBB21: hoje tem prova do anjo com imunidade; veja que horas começa

Após uma prova do líder vencida por Arthur na emoção, é dia de prova do anjo no BBB21 neste sábado (27/3). Os brothers e sisters vão disputar o título de abençoado da semana e muitos outros benefícios proporcionados pela dinâmica, que é uma das principais do reality show apresentado por Tiago Leifert na Globo. Veja que horas começa a prova do anjo no BBB hoje.

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB21?

A prova do anjo no BBB neste sábado (27) vai começar a partir das 13h00 (Horário de Brasília). Antes disso, os participantes vão participar de um sorteio que vai definir quem vai ficar com as vagas disponíveis. Diferente da semana passada, nesta nem todos vão poder participar da disputa.

O que ganha o anjo? Quem se tornar o anjo da semana vai ganhar um colar de imunidade para presentar um participante durante a formação do nono paredão que vai ocorrer ao vivo neste domingo (28) logo após a exibição do Fantástico, que tem apresentação de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta.

O novo anjo também terá que castigar dois concorrentes com o Castigo do Monstro. Quem for castigado vai perder entre 300 e 500 estalecas, além de cumprir prenda por 24 horas seguida. Sendo que a produção tocar o sinal, os monstros da semana terão que realizar a tarefa.

Colar de imunidade (o anjo não é autoimune)

Almoço especial (no domingo)

Recados em vídeos da família

R$ 5 mil para presentear um familiar

Na semana passada, Arthur e Rodolffo foram castigados por Viih Tube, que venceu a prova do anjo. No monstro, eles tiveram que se fantasiar do ovo e subir em uma panela e ficar dançando ao sinal BBB21. O monstro começou em um sábado e terminou durante a formação de paredão de domingo.

Como assistir a prova do anjo hoje?

A prova do anjo do BBB21 que vai ocorrer neste sábado (27) pode ser assistida a partir das 13h00 através das opções pagas (de pay-per-view) nas plataformas do Grupo Globo. O Big Brother Brasil pode ser assistido ao vivo no Globoplay, serviço de streaming da Globo por R$ 22,90 mensais.

O pacote do Globoplay dá direito a acesso 24 horas a 11 câmeras exclusivas espalhadas em várias partes da casa mais vigiada do Brasil. A plataforma ainda disponibiliza a opção ‘acompanhe a casa’ em duas das 4 câmeras do tradicional pay-per-view da TV por assinatura.

TV Paga – Quem tem TV por assinatura pode assitir ao reality show ao vivo na TV através do pay-per-view (24 horas por dia). O pacote, que para quem já é assinante de qualquer uma das operadoras que disponibiliza o serviço, custa apenas R$ 22,90 a mais no pacote atual do cliente. O usurário tem acesso a um mosaico de 4 telas principais, sendo possível deixar a câmera preferida no ‘modo tela cheia’.

TV aberta – a prova do anjo vai ser exibida na íntegra na Globo às 22h50 logo após a exibição de mais um capítulo inédito da novela das nove Amor de Mãe, escrita por Manuela Dias.

Veja como será a formação de paredão

O nono paredão do BBB21 será formado neste domingo (28) ao vivo. Arthur é o líder da semana e terá que indicar um concorrente direto para a berlinda. A votação da casa vai ser aberta e terão contra golpes.