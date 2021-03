BBB21: hoje tem prova do anjo; saiba que horas começa

Toda semana, os participantes do Big Brother Brasil tentam fugir do paredão que pode causar a eliminação de um deles do reality show. No entanto, algumas dinâmicas permitem com que quem se sinta ameaçado escape totalmente ou pelo menos deixe de ser alvo de votos no confessionário. Neste sábado (13/3) tem prova do anjo no BBB21, por exemplo. Saiba que horas começa.

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB21?

Os brothers e sisters não sabem, mas hoje é dia de prova do anjo no BBB21. A disputa terá início às 13h de sábado (13) e o vencedor vai ganhar um colar de imunidade para presentear um participante durante a formação de paredão que acontecerá neste domingo (14).

O anjo da semana também terá que castigar dois concorrentes com o castigo do monstro e ganhará um almoço especial para dois convidados com direito a recados em vídeos da família. Além disso, ganha R$ 5 mil para presentear um familiar antes da refeição.

Como assistir a prova do anjo hoje?

Você pode assistir a prova do anjo do BBB21 através do pay-per-view partir das 13h. A Globo disponibiliza duas opções de pacotes e plataformas para você não perder nada do que rola na casa mais vigiada do Brasil. Na TV por assinatura o Big Brother Brasil está disponível em tempo real 24 horas por dia e com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida (os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora). O Globoplay, é outra opção com mensais de R$ 22,90.

A prova do anjo também será exibida na íntegra na edição ao vivo de sábado que terá início às 22h40 logo após a exibição da reapresentação do último capítulo de A Força do Querer . A emissora exibe edições diárias do BBB21 entre 22h20 e 23h50.

Como será formado o paredão da semana?

A formação de paredão vai funcionar da seguinte maneira: primeiramente, o vencedor da prova do anjo imuniza um concorrente com o colar de imunidade. Carla Diaz, que venceu o paredão falso, poderá interromper a cerimônia e vetar a decisão do anjo do BBB21. Logo depois, o líder vai indicar um rival ao paredão com o voto de minerva. Por fim, a casa vai votar no confessionário e os três mais bem votados vão à berlinda.

Todos os indicados ao paredão, exceto a escolha do líder Fiuk, participarão de uma prova bate e volta. Quem vencer se livrará da votação do público e do risco de ser eliminado do Big Brother Brasil.