Líder pode ser monstro? Veja a regra da dinâmica do BBB21

Fiuk é o novo líder do BBB21. Quem não gostou muito da notícia foi Arthur, que já se considera automaticamente emparedado. O crossfiteiro e o filho de Fábio Jr. tiveram muitos atritos durante o programa e trocam votos constantemente. Hoje (12), durante uma conversa com Projota, Arthur teve uma ideia para atrapalhar o reinado do ator, caso vença a prova do anjo. O líder pode ser monstro? Veja o que sabemos.

O líder pode receber o castigo do monstro no BBB21?

Arthur planeja dar o castigo do monstro para o líder Fiuk caso vença a prova do anjo que será realizada no próximo sábado (13). “Vou fazer o que ninguém nunca fez. Vou fazer rindo, saio na terça-feira sorrido”, disse a Projota em uma conversa na sala. Se o crossfiteiro cumprir sua promessa, além de ter que realizar a tarefa do monstro, Fiuk sairia do VIP direto para a xepa.

Muitos internautas questionaram se a decisão de Arthur é valida dentro do jogo. E a resposta é sim – no BBB19, a participante Isabella escolheu a líder da semana, Elana, para cumprir o castigo do monstro “Bobo da Corte e a Rainha”. Na ocasião, Elana ainda perdeu 750 estalecas.

Essa mesma discussão rolou no BBB20. Em uma conversa entre Prior, Babu e Pyong, o arquiteto questionou se o líder poderia receber o castigo do monstro. “Pode, é qualquer pessoa”, respondeu o hipnólogo.

Quando é a prova do anjo?

A prova do anjo está marcada para amanhã, sábado, sem horário definido. Os assinantes do GloboPlay podem assistir a disputa ao vivo.

O anjo da semana recebe o poder de imunizar um brother e escolhe dois participantes para cumprir o castigo do monstro, que consiste em usar uma fantasia (geralmente desconfortável) e cumprir uma tarefa a ser decidida pela produção do programa. Além disso, o anjo também ganha um almoço especial no domingo e a oportunidade de assistir um vídeo gravado pela família.

