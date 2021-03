BBB21: Fiuk é o novo líder e deixa Thaís de fora do Vip

Na edição desta sexta-feira (12/3), Fiuk e Rodolffo foram oficializados como vencedores da prova do líder que ocorreu no dia anterior no BBB21. Durante o ao vivo, os dois decidiram em consenso quem será o novo líder que terá o dever de indicar um concorrente ao próximo paredão.

Quem é o novo líder do BBB21?

Fiuk é o novo líder do BBB21 após ficar mais de 8 horas seguidas na prova de resistência que foi em dupla. O antagonista de A Força do Querer disputou o poder máximo do reality show ao lado do cantor Rodolffo, que optou por ficar com o prêmio de R$ 20 mil.

O novo manda-chuva do Big Brother Brasil recebeu 6 pulseiras para montar o Vip da semana. Para a surpresa do público, Thaís, então affair do famoso, ficou de fora e foi trocada por Camilla de Lucas. Fiuk explicou que a digital influencer o ajudou a perder a timidez no BBB21.

Vip da semana

Rodolffo

Caio

Gilberto

Sarah

Camilla de Lucas

Com isso, além do poder de indicar alguém ao paredão, Fiuk tem imunidade e não pode ser votado. O filho de Fábio Jr. ainda terá direito a uma festa exclusiva pensada por ele. Neste sábado (13), a produção vai chamá-lo ao confessionário para escolher os detalhes do evento como tema, decoração, cardápio e playlist musical.

Como foi a prova do líder

O elenco do BBB21 foi dividido em duplas e cada integrante da dupla ficou de um lado de uma plataforma estreita. Após um cronômetro disparar num telão sem aviso sonoro, um integrante precisava trocar de lado com o outro segurando uma réplica gigante de um barbeador e apertar um botão que sinalizada que a troca foi concluída com sucesso.

Duplas formadas

Sarah e Gilberto

Carla Diaz e Juliette

Thaís e Viih Tube

Projota e Arthur

João Luiz e Camilla de Lucas

Rodolffo e Fiuk

Como será formado o paredão da semana?

Nesta semana, o paredão terá uma dinâmica rápida. A formação de paredão vai ocorrer neste domingo (14) logo após a exibição do Fantástico. Na dinâmica, primeiramente, o anjo vai imunizar um participante com o colar de imunidade. Mas, ATENÇÃO! Carla Diaz, que venceu o paredão falso, poderá interromper a cerimônia e vetar a decisão do anjo.

Só após Carla demonstrar interesse em anular a decisão do anjo da semana, o líder Fiuk terá que emparedar um rival ao paredão com o voto de minerva e justificar a decisão. Por fim, a casa vai votar no confessionário e os três mais bem votados vão à berlinda. No entanto, após a formação, todos os emparedados, exceto a indicação do líder, vão jogar a prova bate volta em que um vai se livrar da votação do público.