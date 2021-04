BBB21: Hoje tem veto na prova do líder? Veja as regras da semana (8/4)

Mais uma semana se inicia no BBB21! Hoje, mais um líder vai conquistar o seu reinado no Big Brother Brasil. Com o reality show entrando em sua reta final, a conquista pela liderança fica cada vez mais importante, já que o jogo se afunila a cada semana. Uma das dinâmicas do programa é o veto na prova do líder. Como último mandato de sua liderança, o atual líder deve escolher um ou dois brothers para ficar de fora da dinâmica. O veto, porém, não acontece todas as vezes em que uma prova será disputada. Hoje tem veto na prova do líder do BBB21? Saiba abaixo.

Hoje tem veto na prova do líder BBB21?

Ainda não se sabe se terá ou não veto na prova do líder de hoje do BBB21. Até a tarde desta quinta-feira (8), nenhuma informação foi passada sobre a próxima disputa, que ocorre nesta noite.

Na semana passada, os brothers encararam uma prova de resistência, que deu a vitória para Viih Tube. Na competição, eles tiveram que ficar em uma pista, dançando sem parar. Quando a música parasse, os brothers precisavam montar um quebra-cabeça, apertar o botão que sinalizava o fim da montagem e retornar para a pista de dança, tudo dentro do tempo do cronômetro. Seria eliminado quem não conseguisse fazer a montagem dentro do tempo, ou desistisse da prova.

Quem ganhou a última prova do líder após 14 horas de competição foi Viih Tube. A influenciadora levou a melhor após Arthur, que ficou com ela até o final, desistir da prova. Quem também ficou muito tempo na resistência e foi a antepenúltima a sair foi Juliette.

Como parte de seu reinado, Viih indicou Gilberto ao paredão, mas o economista permanece no jogo. Ele disputou a berlinda contra Caio e Rodolffo, e o cantor sertanejo foi eliminado.

Quem Viih Tube vai vetar da prova do líder?

Assim como o público, os brothers também não sabem se a prova de hoje vai ter veto ou não. Viih Tube, a atual líder, porém, já tomou a sua decisão em relação a qual brother ficaria de fora da competição de hoje.

Na última segunda-feira (5), após um tenso jogo da discórdia, a influenciadora e Thaís foram conversar no quarto do líder. Viih desabafou com a dentista e disse que está muito decepcionada com as atitudes de Arthur, e que pretende vetá-lo de participar da prova. “Vou te falar. Decepcionadíssima com o Arthur. Vi um lado dele que eu não gostei”, disse a loira.

“Já tinha visto, né? Quando ele chamou a Juliette de chata do caral**, quando ele chamou Fiuk de c****, e agora ele veio falar pra mim: ‘por que cê tá falando assim comigo?’. Achando que eu ia subir o tom do Fiuk e da Juliette. Falei: ‘nem vem pro meu lado que eu não tenho paciência’. Decepcionei total”, continuou Viih.

A atual líder do BBB21 também disse que vetaria Arthur mesmo se Gil voltasse do paredão (e ele voltou). “Acho que até se o Gil volta do paredão, ele vira minha primeira opção, de sentimento. Juro para você, vamos ver, né? As coisas aqui correm muito rápido. Uma semana eu mudo tudo. Mas é real. Se eu tiver um veto, sou bem capaz de nem vetar o Gil, mesmo sabendo que o Gil pode me pôr no paredão, sabia?”, finalizou

Que horas começa a prova do líder hoje?

A prova do líder de hoje do BBB21 está marcada para começar às 23h05 (horário de Brasília), logo após a exibição do penúltimo capítulo da novela Amor de Mãe.

O programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert pode ser assistido no canal aberto da Rede Globo, ou através da plataforma de streaming GloboPlay. Na plataforma, o sinal da Globo é liberado gratuitamente mediante cadastro, que aceita logins do Google e Facebook.

