BBB21: Boninho pergunta se público quer vê-lo infiltrado em festa

Durante a festa de ontem do BBB21, Boninho publicou um vídeo no Instagram falando da decoração da festa e sobre uma ideia que teve para a próxima comemoração do líder do programa. O chefão do reality show então “começou uma campanha” e questionou se o público quer sua presença no confinamento.

Boninho em festa do BBB21?

Na madrugada desta quinta-feira (8), enquanto a festa do líder de Viih Tube estava a todo vapor no Big Brother Brasil, o chefão do reality show postou um vídeo nas redes sociais. Na gravação, o diretor da TV Globo comentou: “olhando essa cama elástica aí, eu me lembro de uma festa que eu fui que eu quase morri sufocado, foi da Grazi. Elas estavam pulando em volta, eu estava vestido de bate-bola, quase morri. A ideia é, deu vontade de voltar. Vocês querem que eu faça isso na quarta-feira [14]? Dá um sim pra mim que eu vou tentar”.

Nos comentários da publicação de Boninho, várias fãs do BBB21 pediram que o diretor coloque a ideia em prática na próxima festa do líder. Famosos também entraram na brincadeira e mandaram o “sim” que o big boss do Big Brother pediu. “Queremos”, escreveu Grazi Massafera. “Me leva junto”, pediu Ana Furtado, esposa de Boninho. A apresentadora também comentou com a hashtag #boninhodummy.

Festa de ontem tem Viih Tube machucada e Thaís com raiva

Como foi a festa de ontem do BBB21?

A cama elástica no BBB21 que Boninho citou no vídeo foi uma que fazia parte da decoração da festa do líder de Viih Tube. Para o tema da comemoração, a sister escolheu o tema “Festa Infantil”.

Além da cama elástica que inspirou Boninho a querer ir disfarçado ao confinamento do BBB21, na área externa também estava montado um balanço, uma gangorra e outros objetos de comemorações de crianças.

