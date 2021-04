BBB21: João Luiz e Rodolffo conversam após jogo da discórdia

João Luiz e Rodolffo trocaram as primeiras palavras no BBB21 após o polêmico jogo da discórdia de ontem. Na tarde desta terça-feira (6), o cantor sertanejo pediu desculpas ao professor de geografia pelo comentário sobre o seu cabelo. Veja abaixo o que rolou.

O que Rodolffo falou para João Luiz no BBB21?

Caio, Rodolffo e João Luiz estavam no quarto cordel, quando o cantor sertanejo abordou o desentendimento no jogo da discórdia de ontem: “Elogiei você para a casa inteira, cara. Sua personalidade, seu talento, sua índole, seu jeito de ser. Eu não quero que fique nada mal resolvido entre a gente. Desculpa”.

João Luiz escutou atento o pedido de desculpas do sertanejo, e respondeu: “Eu não sei se eu posso te dar a resposta: ‘Está tudo bem, te desculpo’ porque eu não estou bem e não está nada bem. Mas acho que o tempo talvez resolva. Espero eu”.

João Luiz desabafou ao vivo ontem sobre o comentário feito por Rodolffo sobre o seu cabelo. Na ocasião, o cantor disse que a peruca do monstro, de homem das cavernas, era “igualzinha” ao cabelo do professor de geografia.

“Lá á dentro, no quarto, me calei, fiquei calado, mas você não sabe o quanto aquilo que você falou me machucou. Machucou muito. E não adianta você vir com o discurso que não teve a intenção, porque estou cansado de ouvir isso, não é só aqui dentro. É lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente.”, disse João Luiz.

Rodolffo tentou se justificar dizendo que seu pai também tinha o cabelo igual ao de João, e que jamais faria algo para desrespeitá-lo.

Veja também:

BBB21: Pai de Rodolffo posta foto com cabelo afro e defende o filho

BBB21: Neymar minimiza polêmica sobre Rodolffo: “Mimimi do caralh*”