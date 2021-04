BBB21: Pai do Rodolffo posta foto com cabelo afro e defende o filho

O BBB21 de ontem (5) foi marcado pelo desabafo de João Luiz em relação ao comentário feito por Rodolffo sobre o seu cabelo. A situação rendeu um amplo debate sobre racismo, e fez com que o pai do Rodolffo, Juarez Dias, se manifestasse em defesa do filho. Veja abaixo o que ele disse.

Pai do Rodolffo se pronuncia

Com a repercussão da fala racista de Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz no jogo da discórdia de ontem, o cantor tentou usar o seu pai como exemplo para justificar o comentário. Ele disse que o cabelo de seu pai era igual ao do professor de geografia e jamais diria isso para desrespeitá-lo.

O patriarca da família postou uma série de fotos na página do Instagram de Rodolffo em que aparecia com o cabelo afro. Na legenda, Juarez diz que é filho de um homem negro e que criou seus filhos de forma simples, e ensinando que ninguém é melhor do que ninguém.

“Não estou aqui para dar palestra, pra defender nenhuma teoria ou criar confusão. Mas sou um pai que está vendo o filho sendo atacado de forma desproporcional. A regra é: julgar e cancelar. O que eu ensinei a ele é que sempre devemos aprender. Mesmo aquilo que eu, da forma simples que sempre vivi, não pude ensinar. O mundo está cheio de juízes, que julgam na mesma velocidade que erram. Meus amigos me chamavam de “CACHOPA DE ABEIA”, “CHUPÉ”, “CABEÇA DE MICROFONE”, “CARUNCHO”, “ENXAME DE ARAPUÁ”, “FURMIGÃO”, eu não me importava. Isso nunca me colocou pra baixo, nem atingiu meu brilho”, escreveu o pai do Rodolffo.

Ele segue dizendo que o cantor cresceu assim, onde esse tipo de brincadeira era comum e sem a intenção de machucar ninguém, e citou a reação da internet em relação a situação. “É muito triste ver a tentativa de alguns perfis execrarem meu filho, fazer dele um monstro perante o público, mas não vão conseguir.”, disse.

Após o jogo da discórdia de ontem, em que João expôs seus sentimentos em relação ao comentário feito por Rodolffo, diversos famosos saíram em defesa do professor de geografia na internet.

