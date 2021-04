BBB21: Neymar minimiza polêmica sobre Rodolffo: “Mimimi do caralh*”

O jogador de futebol Neymar é telespectador assíduo do BBB21. Na manhã desta terça-feira (6), o craque dividiu opiniões ao comentar o desentendimento entre Rodolffo e João Luiz durante o jogo da discórdia de ontem.

Neymar comenta polêmica do BBB21

Neymar deixou sua opinião em uma página do Instagram de notícias sobre a polêmica envolvendo Rodolffo, Juliette e João Luiz. “Mimimi do caralh***… chato demais esse mundo de hoje em dia pq***. Qualquer brincadeira é um chorôrô danado”, escreveu o craque.

O post comentado pelo jogador mostrava uma cena em que Juliette colocava uma das perucas de Camilla de Lucas e afirmava que estava “parecida com uma mulher das cavernas”. A postagem comparava a atitude da paraibana com a de Rodolffo. “SE O RODOLFO ERROU ELA ERROU TAMBÉM OU PIOR! Tá aí o vídeo é outro ela estava junto!”, diz a legenda do post.

Rodolffo e João Luiz

Durante o jogo da discórdia do BBB21 realizado na última segunda-feira (5), João Luiz rebateu ao vivo o comentário de Rodolffo sobre o seu cabelo. “Muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora”, disse.

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, continuou o professor de geografia.

Rodolffo voltou a reafirmar que o cabelo de João parecia com a peruca do monstro, iniciando uma discussão entre os dois. João Luiz caiu no choro. Mais tarde, o cantor sertanejo tentou se justificar, dizendo que seu pai tinha o mesmo cabelo de João, e que jamais faria algo para desrespeitá-lo.

Na internet, dezenas de famosos saíram em defesa do professor de geografia, e os fãs do programa levantaram uma ampla discussão sobre racismo.

