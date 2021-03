BBB21: em jogo da discórdia, Juliette é ignorada; veja como foi

O paredão falso do BBB21 segue rolando, mas a produção não deixou de colocar fogo no parquinho. Na noite desta segunda-feira (8/3), Tiago Leifert entrou ao vivo e promoveu mais um jogo da discórdia entre os brothers e sisters do reality show de confinamento que é exibido diariamente pela Globo.

Como foi o jogo da discórdia do BBB21?

O sexto jogo da discórdia do BBB21 fez os participantes destacarem suas prioridades negativas e positivas. Em uma urna, tinham que pegar duas fichas que determinava as características como decepção no jogo, vai deixar saudades se for eliminado, aliados e mais.

Os emparedados da semana iniciaram o jogo. Arthur sorteou melhor ameaça e colocou Gilberto. “Eu acho ele um grande jogador, um grande oponente”, justificou o instrutor de crossfit. Já o melhor aliado, o brother escolheu Projota. “Após tudo que a gente passou aqui dentro, mantenho a minha confiança. Nossas linhas de pensamentos são parecidas”.

Caio, por sua vez, disse que Carla Diaz é a sua maior decepção. “Por uma visão de achismo, acho que teria outras para ser puxadas [paredão] e não eu”. Saudades, o fazendeiro disse que só Rodolffo deixaria. “Com certeza porque tudo que eu vivi com ele aqui antes e depois de eu ter me machucado, foi uma pessoa que me surpreendeu de mais. Eu já era muito fã desde décadas, você chegar aqui e conhecer que aquela pessoa que você já admirava (como artista) é mais do que isso”.

Carla Diaz colocou o affair Arthur como maior decepção no BBB21. “Por conta de falta de diálogo, de abertura. Porém, a minha maior saudade também vai ser ele”. João foi o último dos emparedados a participar do jogo da discórdia. Como maior ameaça o professor de geografia colocou Projota. “Eu não posso excluir o que a gente já viveu aqui dentro. Como líder ter o colocado no paredão, acho que isso futuramente pode me atrapalhar”. Já o maior aliado é a Camilla de Lucas. “Não tem jeito, assim como na minha vida, as pessoas que chegam até mim de uma forma muito natural. Eu sinto isso aqui dentro”.

- PUBLICIDADE -

Veja como a casa jogou o jogo da discórdia

Arthur responde: Maior ameaça: Gilberto e Maior aliado: Projota

Caio responde: Maior decepção: Carla Diaz e Maior saudade: Rodolffo

Carla Diaz responde: Maior decepção: Arthur e Maior saudade: Arthur

João Luiz responde: Maior ameaça: Projota e Maior aliado: Camilla de Lucas

Fiuk responde: Maior ameaça: Arthur e Maior aliado: Gilberto

Sarah responde: Maior decepção: Arthur e Maior saudade: Gilberto

Rodolffo responde: Maior decepção: Carla Diaz e Maior saudade: Caio

Gilberto responde: Maior ameaça: Projota no BBB21 e Maior aliado: Sarah

Camilla de Lucas responde: Maior ameaça: Caio e Maior aliado: João Luiz

Pocah responde: Maior decepção: Gilberto e Maior saudade: Thaís

Viih Tube responde: Maior decepção: Arthur e Maior saudade: Thaís

Projota responde: Maior ameaça: João Luiz e Maior aliado: Arthur

Thaís responde: Maior ameaça: Arthur e Maior aliado: Viih Tube

Juliette responde: Maior ameaça: Arthur e Maior aliado: Viih Tube no BBB21

Acompanhe o BBB21 no DCI