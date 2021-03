BBB21: veja o discurso de Tiago Leifert da eliminação de Lumena

Lumena Aleluia foi a quinta eliminada do BBB21 com 61,31% das intenções de votos nesta terça-feira (2/3). A psicóloga disputou o paredão contra Projota, que foi o segundo mais votado com 37,07%, enquanto Arthur teve apenas 1,62%. Mas, antes de receber a notícia da sua eliminação, Lumena ouviu o discurso de Tiago Leifert, apresentador do reality show.

O comunicador falou sobre o jeito explosivo e autoritário da agora ex-BBB ressaltando que ela não soube jogar o confinamento. Antes disso, Leifert alfinetou Projota e Arthur com acontecimentos que já rolaram na casa. Com o rapper, por exemplo, Tiago ressaltou uma das justificativas do músico no jogo da discórdia da semana ao criticar João por não deixá-lo passarna frente para fazer o Raio-X.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Lumena

O apresentador do BBB21 iniciou o momento eliminação falando sobre regras do reality show. “Regras não escritas da convivência que eu assistindo ao Big Brother fico fascinado. Umas coisas que só percebe quem realmente assiste o pay-per-view 24 horas por dia. Como por exemplo, apareceu ontem que um monstro passar na frente no Raio-X. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Não estou falando quem é errado, mas é uma regra de vocês. Mas é muito curioso ver essas regras nascendo da convivência de vocês”, disse Leifert.

“Só que existe uma regra não escrita e que é universal que todos os elencos respeitam e ninguém falou sobre ela: ‘não pode agredir um amiguinho’. Mas, mesmo que pudesse, nenhum de vocês chegaria a vias de fato. Não tá na gente, não é nosso. Da mesma forma que algum de vocês entra quebrando o pau com tudo mundo, mas você sabe que vai ser eliminado. Então, é uma regra não escrita, não é nosso. Curiosamente o Big Brother, como uma regra, vai devagar. Começa com um banana no queridômetro, dali você encerra as relações diplomáticas, você salta na imprensa que está com problema, você coloca suas tropas na fronteira, vai fazer uma estratégia na academia. Mas é um negócio que vai crescendo até chegar o fogo no parquinho”, continuou.

Logo depois, Tiago fez uma reflexão sobre as atitudes de Lumena dentro do BBB21 antes de anunciar a eliminação da DJ. “Imagina se existisse o jogador que na primeira oportunidade solta uma bomba nuclear no território de lá? A primeira opção é sempre a pergunta: apertar o botão vermelho?. Isso não é imbatível, não é ganhar discussões, não dar pra jogar. Se você não gosta desse exemplo militar, vamos falar de dança. O Big Brother é é uma dança entre vocês e existe uma música e uma coreografia até nas brigas. Você fala, o pessoal responde, você chama ela pra conversar e troca e vai crescendo. Agora imagina se um jogador todas as vezes que você chama ele pra dançar ele te passa uma rasteira, desliga a música ou ele se recusa a fazer a mesma dança com você. Ai fica impossível jogar o Big Brother assim, se você veio pra dançar, dança. Quem sai hoje é a Lumena.”.

