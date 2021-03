BBB21: João ‘dá aula’ em Projota em jogo da discórdia; veja como foi

Em clima de quinto paredão no BBB21, a produção do reality show promoveu mais um jogo da discórdia no reality show. Na dinâmica da semana, os participantes tinham que colocar dois adjetivos em seus concorrentes. Oportunista, hipócrita e duas caras foram algumas das opções disponíveis.

Na dinâmica, João Luiz discutiu com Projota e chamou o rapper de hipócrita e duas caras. O professor de geografia justificou sua escolha ao relatar que o cantor vive de cara fechada pra ele, mesmo em momentos que tenta ser cordial.

Como foi o jogo da discórdia do BBB21?

Durante o jogo da discórdia do BBB21, os participantes colaram dois adjetivos (seja no mesmo ou dois diferentes). A produção disponibilizou palavras de elogios e de críticas e o jogador da vez tinha que destacar a sua escolha explicando os motivos. O jogo teve início com os emparedados da semana.

Arthur nomeou Thaís como ‘turista’ e explicou que a dentista está passando férias no BBB21. “É uma pessoa que não está somando pra mim e nem aqui. O instrutor de crossfit chamou Caio Afiune de ‘pipoqueiro’ e justificou o fato o distanciamento do fazendeiro em relação a ele e Projota.

Lumena disse que Rodolffo é ‘turista’ no BBB21 e justificou que o cantor é uma pessoa emblemática em questões de posicionamentos e postura. A psicóloga nomeou Juliette como ‘oportunista’. “Ela é uma mulher com muita garra e determinação e eu vejo ela com muitos talentos. Eu vejo que ela entendeu a importância de aproveitar isso aqui e explorar os seus talentos”.

- PUBLICIDADE -

Por fim, Projota chamou Caio de ‘pipoqueiro’. “Ele me deu um monstro mesmo eu sendo muito próximo dele. Eu não entendi muito isso e acho que foram coisas que ele não conseguiu agir de tal maneira”. O rapper nomeou João Luiz com ‘duas caras’ e disse que a sua escolha não tem relação direta com o fato de ter sido indicado ao paredão pelo líder do BBB21.

planta faz isso????? joão lendário eu to passado meu deus

comeu o cu do projota sem pena #bbb21 pic.twitter.com/nTFUw8n6B5 — patrick (@dualiphysical) March 2, 2021

Veja como a casa jogou o jogo da discórdia

Arthur escolhe os adjetivos: Turista para Thaís e Pipoqueiro para Caio

Lumena escolhe os adjetivos: Turista para Rodolffo e Oportunista para Juliette

Projota escolhe os adjetivos: Pipoqueiro para Caio e Duas caras para João Luiz

Caio escolhe os adjetivos: Hipócrita e Duas Caras para Carla Diaz

Carla Diaz escolhe os adjetivos: Hipócrita e Fraca para Lumena

Juliette escolhe os adjetivos: Oportunista e Duas Caras para Lumena

Sarah escolhe os adjetivos: Hora extra para Projota e Turista para Thaís

Viih Tube escolhe os adjetivos: Oportunista para Projota e Turista para Pocah

Camilla de Lucas escolhe os adjetivos: Hora extra para Projota e Turista para Rodolffo

Rodolffo escolhe os adjetivos: Duas caras para Carla Diaz e Turista para Thaís

Fiuk escolhe os adjetivos: Hipócrita para Carla Diaz e Duas caras para Arthur

Thaís escolhe os adjetivos: Fraco para Arthur e Turista para Rodolffo

Pocah escolhe os adjetivos: Tóxico para Arthur e Turista para Rodolffo

João Luiz escolhe os adjetivos: Hipócrita e Duas caras para Projota

Gilberto escolhe os adjetivos: Turista e Duas caras para Carla Diaz