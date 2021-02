BBB21: Juliette chega a 11 milhões de seguidores no Instagram

Juliette Freire conquistou o coração dos fãs do BBB21. Com um mês de programa, a sister que entrou como anônima do time ‘pipoca’ do reality chegou ao número de 11 milhões de seguidores no Instagram.

A sister é maquiadora e advogada, mas já tem uma carreira como blogueira garantida quando deixar o programa da Globo. Não apenas ela, mas outros participantes anônimos conseguiram seus milhões.

Juliette é a mais seguida do BBB21

Quando entrou no BBB21 Juliette tinha apenas 3 mil seguidores no Instagram, e agora tem 11 milhões. A sister é a que mais conseguiu seguidores da edição, superando até os famosos do ‘camarote’.

Mas não para por aí, a sister também é a mais seguida da história do BBB enquanto confinada. Antes de paraibana, Rafa Kalimann e Manu Gavassi eram as donas deste posto. A influenciadora quando entrou tinha 3,1 milhões de fãs e saiu com 12,3 milhões. Já a cantora entrou com 4,4 milhões e saiu com 13,2 milhões do BBB20.

“Exatamente 1 mês depois da sua estreia no BBB21, nosso cactozinho conquista 11 milhões de seguidores por aqui. O coração chega a errar as batidas em ritmo de forró… Emoção demais, minha gente!”, agradeceu o perfil de Ju, no Instagram.

Veja os milhões do ‘pipoca’

Após um mês de BBB21 quem poderia imaginar que os participantes anônimos conquistariam mais seguidores do que os famosos. Mas foi o que aconteceu.

Não apenas Juliette, mas Sarah, Arcrebiano, Gilberto e mais brothers conquistaram seus milhões de fãs nas redes sociais. Ao mesmo tempo, alguns dos famosos perderam seguidores e até mesmo mancharam sua imagem com o programa.

Depois de Juliette, entra Lucas Penteado, em segundo lugar com 9,2 milhões de seguidores.

Sarah fica em terceiro lugar com 8,3 milhões de seguidores no Instagram.

Gilberto entra em quarto lugar com 6,4 milhões.

Arcrebiano, o Bil, fica em quinto lugar com 5,1 milhões de novos fãs na rede social.

Caio, em sexto lugar, chegou aos 3,3 milhões de seguidores no Instagram.

Thais e Arthur empatam em sétimo lugar com 1,3 milhões de seguidores.

Kerline é a última na lista dos milhões, em oitavo lugar a ex-BBB conquistou 1 milhão de seguidores.

Apenas Lumena e João Luiz não entram na lista, a sister tem 151 mil seguidores no Instagram e o brother 886 mil.