BBB21: veja quem ganhou e quem perdeu seguidores no Instagram

O BBB21 pode ser uma caixinha de surpresas. Enquanto alguns participantes acham que estão bombando suas redes sociais aqui fora, o real cenário pode não ser parecido com a expectativa. Isso porque, nos últimos 7 dias, alguns participantes como (Nego Di, Karol Conká, Projota, Pocah e Lumena) perderam seguidores no Instagram, por exemplo. Os demais participantes conquistaram novos fãs. Veja quem ganhou e quem perdeu seguidores.

Quem ganhou seguidores no Instagram?

Um levantamento feito pelo perfil Enquetes em plataformas que contabilizam números de seguidores do Instagram, mostra que a semana que passou foi marcada por altos e baixos. Arcrebiano, segundo eliminado do BBB21 na terça-feira (9), foi quem mais ganhou fãs. Ao todo, o educador físico conquistou 3,6 milhões de seguidores.

Um dia antes de ser eliminado do BBB21, Arcrebiano conversou com Karol Conká na área externa da casa sobre os últimos acontecimentos do jogo. A rapper cobrou um posicionamento do brother, com quem protagonizou um affair, por ter ido dormir enquanto ela e Carla Diaz brigavam por causa de ciúmes – devido uma fofocada provocada pela cantora.

Durante a conversa, Arcrebiano declarou em lágrimas que estava triste e que Karol quis colocá-lo como ‘macho escroto’. “Eu era feliz, agora estou triste”, disse ele, enquanto enxugava as lágrimas que caiam pelo rosto. Nas redes sociais, fãs apontaram tortura psicológica e Bil, como gosta de ser chamado, passou a ganhar apoio e seguidores.

Outro destaque positivo nas redes sociais é Juliette. A advogada e maquiadora, integrante da Pipoca (anônimos) assim como Arcrebiano, ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram nos últimos 7 dias.

- PUBLICIDADE. -

No BBB21, a ex-anônima tem sido perseguida por outros participantes que se incomodam com o seu jeito de se expressar na casa mais vigiada do Brasil. Nos primeiros dias de confinamento, Juliette foi ignorada pela maioria da casa e só recebeu apoio de Gilberto, Sarah e Viih Tube.

Quem perdeu seguidores?

Nem tudo são flores no BBB21. Participantes do Camarote (famosos) viram seus números nas redes sociais despencarem. Projota foi o maior prejudicado. O rapper perdeu 480 mil seguidores na semana que passou.

A queda do número de seguidores do intérprete de Muleque de Vila reflete diretamente na postura adotada pelo mesmo no reality show. Projota ameaçou desistir do Big Brother Brasil caso Lucas não saísse da atração. Ele ainda passou a ser vilão no jogo e fez comentários de cunho sexual sobre Carla Diaz.

Em uma conversa na cozinha, Carla errou a pronúncia da palavra “pão” e provocou risos nos participantes. “A gente não tem outro pa* duro não… pão duro?”, se corrigiu. Projota então fez comentário de cunho sexual. “A gente não tem pa* duro! A única pessoa que tem casal aqui dentro me fala que não tem pa* duro”, mas após ser repreendido por Carla, o cantor disse que foi uma piada de mau gosto.

Ranking: Quem do BBB21 ganhou ou perdeu seguidores?

Acrebiano ganhou 3,614.000 seguidores

ganhou 3,614.000 seguidores Juliette ganhou 3,069.000 seguidores

ganhou 3,069.000 seguidores Gilberto ganhou 2,914.000 seguidores

ganhou 2,914.000 seguidores Sarah ganhou 2,737.000 seguidores

ganhou 2,737.000 seguidores Carla Diaz ganhou 662 mil seguidores

ganhou 662 mil seguidores Caio ganhou 457 mil seguidores

ganhou 457 mil seguidores Rodolffo ganhou 226 mil seguidores

ganhou 226 mil seguidores Camilla de Lucas ganhou 183 mil seguidores

ganhou 183 mil seguidores Arthur ganhou 152 mil seguidores

ganhou 152 mil seguidores Viih Tube ganhou Tube 144 mil seguidores

ganhou Tube 144 mil seguidores Thaís ganhou 142 mil seguidores

ganhou 142 mil seguidores João ganhou 59 mil seguidores

ganhou 59 mil seguidores Fiuk ganhou 8 mil seguidores

ganhou 8 mil seguidores Projota perdeu 420 mil seguidores

Pocah perdeu 180 mil seguidores

Karol Conká perdeu 155 mil seguidores

Nego Di perdeu 75 mil seguidores

Lumena perdeu 1 mil seguidores