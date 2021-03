BBB21: Juliette confessa estar triste após voto de Sarah

A noite de ontem foi cheia de emoções e drama durante a formação do oitavo paredão do BBB21. Após a indicação de Gilberto em Rodolffo, os brothers foram ao confessionário votar. Sarah votou em sua (ex) amiga Juliette e, durante o “dedo duro”, a paraibana descobriu que havia sido votada pela braziliense, o que a deixou muito chateada.

Sarah e Juliette BBB21

Na manhã desta segunda-feira (22), durante o Raio-X, Juliette desabafou sobre ter recebido um voto de Sarah durante a formação do paredão. A sister disse que está chateada pela escolha da braziliense, já que as duas eram muito próximas no início do confinamento, mas que já esperava tal atitude. “Estou triste. Mas eu já sabia, já estava sentindo”.

A paraibana também aproveitou para dizer que está feliz por ter escapado do paredão, já que Gilberto desempatou os votos da berlinda e escolheu Caio para disputar a preferência do público. Entretanto, o fazendeiro conseguiu escapar da parede na prova bate e volta.

Quem votou em quem no paredão?

A oitava berlinda do BBB21 inicialmente tinha quatro participantes. Carla e Fiuk já estavam emparedados pela prova do líder. A dupla foi a primeira a desistir da resistência e caiu no paredão.

O líder da semana, Gilberto, indicou Rodolffo após muita indecisão. O pernambucano estava em dúvida se votaria no cantor sertanejo ou em Arthur, mas optou pelo goiano após uma piada feita com a vestimenta de Fiuk, na festa do último sábado.

Na votação no confessionário, Juliette e Caio levaram 4 votos da cada casa. Entre os votos recebidos pela paraibana, está, inclusive, o de Sarah. Gilberto precisou desempatar a berlinda e optou pelo fazendeiro.

Caio, Carla e Fiuk jogaram a prova bate e volta. O goiano levou a melhor e conseguiu se livrar da disputa. A atriz, o cantor sertanejo e o filho de Fábio Jr. agora disputam a preferência do público, e um deles será eliminado na terça-feira,

Veja também:

BBB21: 4 fatos para entender o plot twist de Sarah no BBB 2021

BBB21: festa do líder Gil vai ter pão com mortadela e divas do pop