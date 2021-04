BBB21: Juliette diz que vai atrás do ex e ele responde

Juliette deu mais alguns detalhes sobre sua vida pessoal na tarde hoje, 2, no BBB21. Em uma conversa com Rodolffo, a sister disse que, depois de deixar o confinamento, ela “vai fazer uma desgraceira”, se referindo a sua vida amorosa, e citou seu ex-namorado, Álvaro Neto. Do lado de fora da casa, o ex de Juliette respondeu ao comentário da sister.

Álvaro Neto, ex de Juliette

“Você está querendo um rolo!”, disse Rodolffo em conversa com Juliette. “Pelo amor de Deus, menino, não vim para cá para isso não… Quando eu chegar lá, você vai ver a desgraceira que eu vou fazer. Se eu não tiver paquera fixo, eu vou atrás do meu ex. Não quero nem saber. Ele que lute!”, respondeu a paraibana.

No Instagram, Álvaro Neto, o ex de Juliette a quem a maquiadora se referiu, postou um story respondendo ao comentário da sister; “Eu que lute”, escreveu ele. Ele também publicou uma imagem da prova do líder, declarando torcida para a ex-namorada.

O ex de Juliette mora em Campina Grande, Paraíba, e trabalha com marketing digital. No Instagram, ele faz diversos posts sobre a sua vida profissional, além de selfies e fotos com a família.

Além de Alvaro Neto, Juliette namorou por seis anos o empresário Max Lira. Os dois chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento acabou em 2015. Em outra conversa com Rodolffo, a sister revelou que Max foi o seu primeiro namorado. Na época, ela tinha 19 anos e ele, 31.

Dentro da casa do BBB21, a sister também revelou que já ficou com o ator Thiago Rodrigues. Após o comentário da paraibana viralizar, o ator postou alguns stories torcendo por Juliette no reality.

