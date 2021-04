BBB21: veja quem Viih Tube levou para o vip ou deixou na xepa

Com a chegada de uma nova liderança no BBB21, vem também a nova divisão entre VIP e xepa, feita pelo líder da semana. Viih Tube, vencedora da disputa pela coroa, vai escolher alguns brothers para acompanhá-la no VIP: os escolhidos passam uma semana comendo tudo do bom e do melhor, e ganham 1000 estalecas. Quem ficar na xepa tem opções mais limitadas e menos populares na hora de fazer o mercado, e ganha apenas 500 estalecas.

VIP e Xepa BBB21

Viih Tube ainda não fez a divisão entre VIP e xepa dessa semana. A escolha dos brothers deve ser feita ao vivo durante o programa de hoje, assim como a consagração da liderança da influenciadora. Ainda não se sabe quantas pulseiras VIP serão disponibilizadas para esta rodada.

Além do VIP, o chefe da semana também fica hospedado no quarto do líder, ganha um almoço especial do iFood e uma festa temática de sua escolha na quarta-feira.

Viih levou a melhor na prova de resistência da C&A. Na disputa, os brothers deveriam permanecer dançando o tempo inteiro na pista do centro do gramado. Quando a música parasse, eles deveriam montar o quebra-cabeças de acordo com o gabarito, apertar o botão e retornar para a pista, dentro do tempo indicado.

Juliette, Arthur e Viih foram os três brothers que conseguiram resistir mais tempo. Por volta das 13h15, a paraibana desistiu da disputa, restando apenas Viih e Arthur. Aproximadamente meia hora depois, Arthur saiu da prova, dando a vitória para a influenciadora.

Que horas começa o BBB21 hoje?

Para assistir a divisão entre VIP e xepa, assim como a oficialização da liderança de Viih Tube, basta sintonizar na Rede Globo, às 22h30, horário de Brasília.

O programa de hoje deve mostrar a repercussão da vitória da influenciadora e os últimos acontecimentos da casa. Também é possível assistir o BBB21 hoje pela plataforma de streaming GloboPlay. O sinal da Globo é liberdado gratuitamente, mediante cadastro.

