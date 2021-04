BBB21: Juliette recebe punição da produção após quebrar regra

A quinta-feira (8/4) começou diferente para Juliette no BBB21. Isso porque, ao final da festa infantil da líder Viih Tube, a sister quebrou regra ao pegar balões que faziam parte da decoração do evento e levar para o quarto cordel. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil com os balões, a sister questionou a produção se podia pegar parte da decoração, mas não obteve um retorno. Veja qual a punição que Juliette levou da produção do BBB.

Punição Juliette BBB21

Juliette foi punida pela produção do BBB21 e perdeu 50 estalecas (a moeda usada no Big Brother Brasil). A produção anunciou a infração da sister ao atualizar o telão na manhã de hoje.

A maquiadora e advogada levou balões que faziam parte da decoração para dentro da casa, o que é proibido de acordo com as regras do programa. “Eu vou botar de enfeite no cordel. Dá problema?”, perguntou Juliette para a produção. “É de bolinha! Ninguém vai usar isso mais não. Estoura. Não vai fazer mal a ninguém. Bebida é outra coisa”, endossou ela, ao não ter nenhum retorno da equipe do BBB21.

A juliette pegou um balão da festa e levou pro cordel. apreciem: #BBB21 pic.twitter.com/3gE9NOttGC — QG Juliette 🌵 (@QGJuliette) April 8, 2021

Juliette foi aconselhada por Arthur a não levar a decoração da festa para dentro da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, por não ter um retorno da produção, a sister achou que teria problema em levear os balões.

Durante a manhã de hoje após o toque de despertar, João Luiz avisou Juliette que devolveu os balões da festa e que ele foi punida pela produção do BBB21.

Para que serve as estalecas?

As estalecas funcionam como o dinheiro do BBB21. Cada participante recebe uma quantidade X no início de cada ciclo para fazer compras no mercado BBB para o VIP e Xepa (entenda como funciona). No reality show da Globo, a produção não renova a dispensa da casa. Com isso, toda semana o mercado BBB é aberto (podendo ou não ter variação de preços) em que os participantes compram os mantimentos da semana.