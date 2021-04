BBB21: veja fotos da festa da líder Viih Tube

Após a eliminação de Rodolffo no dia anterior, nesta quarta-feira (7/4) é dia de festa da líder Viih Tube no BBB21. O evento da noite conta com o tema ”festa infantil’ e começou com a musica Girassol, de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara. Os brothers e sisters tiveram momento de reflexão e a anfitriã acabou se emocionando. Veja fotos da festa da líder Viih Tube

A festa da líder Viih Tube no BBB21 começou por volta das 22h40 na área externa da casa mais vigiada do Brasil. A sister surgiu usando um conjunto de saia e blusa nas cores rosa e prateado com brilhantes que foi enviado pela produção. A anfitriã da noite é a única que recebeu look exclusivo.

Durante a noite toda, os brothers e sisters vão poder curtir brinquedos como cama elástica, balanço e gangorra. O cenário colorido tendo o rosa como destaque conta ainda com um estúdio de produção de vídeos, já que a líder é youtuber. A produção disponibilizou câmera, celular, microfone com canopla e adereços para compor o look.

A mesa de comidas seguiu o estilo aniversário de criança e conta com bolo, doces como brigadeiro, cajuzinho e leite em pó, além de salgadinhos como coxinha e pastel. Nem só comida de criança tem na festa de Viih Tube, a sister solicitou lasanha e mousse. Apesar de ser um evento com temática infantil, a produção enviou gin, vodka e energético para os confinados.

No início da festa, a também atriz se emocionou ao som da música Girassol e abraçou Thaís Braz, sua melhor amiga no Big Brother Brasil. Juliette, que também é uma das prioridades de Tube, também ficou emocionada e de olhos fechados na pista de dança na casa mais vigiada do Brasil. Após o momento de reflexão, a produção colocou a música Não Sou Obrigada, de Pocah, e os participantes começaram a entrar no clima do evento.

