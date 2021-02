BBB21: Karol Conka cria teoria que Arcrebiano quem deu em cima dela 

O romance entre Karol Conka e Arcrebiano no BBB21 terminou tão rápido quanto começou. Na tarde desta segunda-feira (08), a cantora conversou com seu grupo na casa e ridicularizou o tempo em que ficou com o educador físico.

Para começar, a artista conversou com Rodolffo e disse que foi Arcrebiano quem insistiu para ficar com ela, sendo que na verdade a cantora quem pediu o primeiro beijo na festa do líder na quarta-feira (21).

O que Karol falou de Arcrebiano no BBB21?

Em conversa com Rodolffo no BBB21, Conka afirmou: “Quem veio me procurar foi ele, quem ficava dando em cima de mim era ele e eu ficava resistindo. Chegou um momento em que eu falei o que acontece no BBB fica no BBB e ele ‘não não’, dando a entender que queria algo a mais”

“O ciúme que senti foi justamente por não controlar a situação, que eu tenho mania de organização, de controlar”, afirmou a sister.

n sei oq dizer só vou jogar o vídeo na timeline pic.twitter.com/tXvmRALFlQ — luscas (@luscas) February 8, 2021

Karol Conka diz que Arcrebiano queria ser sustentado

Karol continuou a detonar Arcrebiano para os colegas na casa. A rapper acredita, mesmo sem que o brother tenha falado nada a respeito, que Bil queria se aproveitar dela. “Senti esse cheirinho de gigolô”, afirmou.

“Ele perguntou algumas vezes como era minha casa porque falei que queria colocar essa balança lá. Ele perguntou se cabia, porque é muito grande”, disse a cantora em papo com Projota, Nego Di e Arthur Picoli, seu grupo no BBB21.

“Ele é daqueles caras que não querem nada da vida, querem que a mulher sustente, sabe?”, prosseguiu ela. “Gente, sério, foi até por isso que eu demorei para ficar com ele”, completou.

Karol diz que Arcrebiano queria que ela sustentasse ele e perguntou como era a casa dela. “Por isso que eu demorei para ficar com ele porque achei tão chulo, aí pensei que ele estava bêbado mas ele fez esse comentário, […] Gente eu senti esse cheiro de gigôlo." Gente kkkkkkk pic.twitter.com/vrUjluJ2vu — mundinho NINGUEM br (@miran__ds) February 8, 2021

Conka escapa do paredão do BBB21

Para completar a formação do paredão, Karol Conka, Arcrebiano e Juliette competiram na prova Bate Volta do BBB21. Na disputa de sorte, a cantora conseguiu escolher a opção correta e se livrou a berlinda.

Nas redes sociais, a web apontou que a sister trapaceou, mas a Globo comunicou que não houve falha na prova e o paredão seguiria o mesmo, sem cancelamento da prova. Portanto, Gilberto – indicado pelo líder Arthur, Juliette e Arcrebiano disputam o segundo paredão do BBB21.