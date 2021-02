BBB21: mãe de Arcrebiano passa mal após filho deitar com Karol Conka

Arcrebiano pode protagonizar o primeiro casal do BBB21 com Karol Conká. A aproximação da cantora com o educador físico tem deixado Ana Araújo, mãe do participante do reality show, preocupada. Isso porque, a matriarca teme que o brother se perca no jogo, uma vez que a rapper está com a ‘imagem arranhada’ perante ao público após polêmico tratamento dado a Lucas Penteado.

Mãe de Arcrebiano faz oração contra Karol Conká – BBB21

Ana Araújo, mãe de Arcrebiano, usou os Stories do Instagram para publicar uma oração de proteção ao filho. “Livra meu filho de pessoas negativas, liberta Senhor, todos meus filhos de pessoas ruins e principalmente aquele que está distante de mim, meu divido Pai eterno. Põem tuas mãos sobre ele e tira de perto dele tudo que for ruim”, escreveu a matriarca do participante do BBB.

Mãe de Arcrebiano

A mãe de Arcrebiano passou mal após Karol Conká se aproximar do filho nesta quarta-feira (3). Segundo a assessoria de imprensa do BBB declarou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, existe uma torcida da família para que a cantora seja eliminada do Big Brother Brasil o mais rápido possível.

“O que mais queremos nesse momento é que ela [Karol] saia do programa. Nós estamos vendo que ela pode afunda-lo no jogo. A Karol já está queimada aqui fora e pode levar o Arcrebiano para o mesmo buraco. Inclusive, ontem a mãe dele passou mal ao ver ela pegando no filho dela”, revelou.

A rapper intérprete de É o poder não esconde interesse amoroso em ficar com o educador físico na casa mais vigiada do Brasil. A sister, inclusive, já deu flechada em Bil, como prefere ser chamado, no aplicativo de paquera do BBB21. Além disso, já discutiu com Juliette, após a concorrente demonstrar interesse amoroso no galã da temporada do reality show.

Karol processada

Apesar de demonstrar interesse em Arcrebiano na casa do BBB21, Karol Conká não sabe, mas será processada pela família de Lucas Penteado. Na tarde desta terça-feira (02), o perfil oficial do ator de Malhação: Viva a Diferença divulgou uma nota em que diz analisaram imagens do programa e decidiram cobrar na Justiça a rapper. A família classificou as atitudes da cantora como ilícitas.

“Após analisar os vídeos com as declarações da cantora Karol Conká, a assessoria do ator informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista”, diz o comunicado sobre a situação no BBB21.

No reality show, Karol expulsou Lucas da cozinha da casa do BBB21 e o impediu de almoçar com os integrantes do VIP. Além disso, durante o jogo da discórdia, a cantora acusou o rival de ser um abusador. No entanto, na tarde de terça, Karol voltou atrás e pediu desculpas ao participante do reality show.