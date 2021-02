BBB 21: Kerline é eliminada e entra no top 5 de maiores rejeições

Kerline foi a primeira a deixar o BBB 21 em um paredão contra os participantes Sarah e Rodolffo. Embora não tenha mostrado mais sobre quem é na casa, a sister entrou para a história do Big Brother Brasil com uma das maiores rejeições do público em paredão triplo.

Kerline tem alta rejeição em eliminação do BBB 21

Com apenas uma semana de BBB 21, Kerline deixou o programa com 83,50% dos votos, número que a colocou em quinto lugar como maior número de rejeição em paredões triplos do Big Brother. O público preferiu deixar Sarah e Rodolffo continuarem no jogo em busca do prêmio de R$1,5 milhão. Sendo assim, a modelo perdeu a chance de levar a quantia milionária para casa.

Como foi a formação do paredão do BBB 21? A influenciadora foi indicada pelo líder, Nego Di, direto para a berlinda. Na dinâmica deste domingo (31), Rodolffo foi escolhido pelo grupo de imunizados da casa, que foram: Projota, Fiuk, Lumena, Arthur, Viih Tube e Juliette.

Já Sarah foi indicada por João Luiz, que atendeu o Big Fone no sábado (30) e colocou a sister como primeira a ir ao paredão. Sortudo, Arcrebiano, que mesmo como o mais votado da casa, escapou de se juntar a Kerline e outro participante, com a prova Bate Volta. Ele conseguiu se livrar logo na primeira jogada.

Quais os recordes de rejeição em paredão triplo?

O posto de maior rejeição do público em paredões triplos permanece com Patrícia Leitte. A ex-BBB recebeu 94,26% de votos e conquistou o primeiro lugar no ranking. Ela foi eliminada no sétimo paredão da edição contra Diego e Caruso, que tiveram 3,32% dos votos e 2,44%, respectivamente.

Também no BBB18, Nayara saiu do programa com 92,69% dos votos no paredão com Mahmoud e Gleici – vencedora da edição. Em terceiro lugar, Ana Paula saiu com 89,85% dos votos do público. Ela foi eliminada na berlinda contra Ana Clara e Ayrton (família da edição) e Paula. E agora Kerline, do BBB 21, entrou na lista.

Veja o ranking de rejeições em paredões triplos no BBB:

1º – Patrícia BBB18: 94,26%

2º – Nayara BBB18: 92,69%

3º – Ana Paula BBB18: 89,85%

4º – Victor Hugo BBB20: 85,22%

5º – Kerline BBB21: 83,50%

6º – Caruso BBB18: 81,56%

7º – Diego BBB18: 81,07%

8º – Daniel BBB20: 80,82%

9º – Elis BBB17: 80,32%

