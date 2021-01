BBB21: mãe de Fiuk responde paródia de Gloria Pires

Cristina Kartalian, verdadeira mãe de Fiuk, participante do BBB21, gravou um vídeo em resposta à paródia de Gloria Pires para mostrar que ela é a matriarca do ator antagonista de A Força do Querer. Em vídeo enviado ao DCI na noite desta quinta-feira (28), a artista plástica surge de perfil cantando a música Sou Eu, adaptada para suas palavras.

O que diz a mãe do Fiuk?

Na paródia inspirada no single Sou Eu, gravado em 2014 por seu filho, Cristina Kartalian é direta ao afirmar: “a mãe do Fiuk sou eu”. A brincadeira é uma resposta sobre teoria da web em achar que Gloria Pires, mãe de Cleo, irmã do cantor, ser filho da atriz de Éramos Seis.

Desde que Fiuk entrou no BBB21 na noite da última segunda-feira (25) de janeiro, fãs escreveram mensagens para Gloria Pires e até figuraram o nome da atriz entre os assuntos mais comentados das redes sociais, achando que ela seria seria mãe do ator.

Cristina Kartalian, verdadeira mãe de Fiuk, brincou sobre o povo achar que Glória Pires é a mãe do ator de A Força do Querer #bbb21 pic.twitter.com/qaM0WYMs6b — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) January 29, 2021

Como é a árvore genealógica de Fiuk?

Filipe Galvão, nome de batismo do participante do BBB21, é filho do cantor Fábio Jr., com a artista plástica Cristina Karthalian. A mãe do agora BBB se casou com o intérprete de Alma Gêmea em 1986, três anos após o cantor terminar o seu casamento com Gloria Pires, com quem teve Cleo.

A união entre Cristina e Fábio Jr. ainda teve como frutos Tainá Ayrosa Galvão e Krizia Ayrosa Galvão. Anos depois, o cantor se separou de Karthalian e se tornou pai de Záion Ayrosa Galvão do relacionamento com a modelo Mari Alexandre.

Fiuk e Juliette

Nos primeiros dias de BBB21, a advogada Juliette (da pipoca) fez algumas investidas em Fiuk e chegou a dizer que queria se casar com o ator. Tainá Falcão, irmã do famoso, contou como a mãe assistiu ao momento que rendeu inúmeros memes nas redes sociais. “Acharam graça, ela parece ser uma pessoa extrovertida e divertida. É ainda muito cedo pra gente levar as coisas tão a sério”, disse ela em entrevista à Quem.

A irmã do participante do Big Brother Brasil também disse o que uma mulher precisa ter para conquistar o coração do famoso. “Precisa ser verdadeira, sincera, sem ‘joguinho’. Ele odeia isso. Posso dizer como irmã que ele se encanta mais por mulheres meigas e segura, mas vamos ver, né? Ele sempre esteve solteiro, mas ao contrário do que a maioria pensa, ele é muito romântico”, afirmou.

Durante o BBB21, Fiuk reagiu com educação e levou na esportiva a paixonite de Juliette por ele no reality show da Globo. Em alguns momentos, o antagonista da novela A Força do Querer abraçou a sister e interagiu com ela. Isso quando estavam na casa extra com os concorrentes Viih Tube, Projota, Arthur e Lumena. Mas após encontrar os demais 14 participantes na casa principal, o cantor se afastou da advogada forma significativa.