BBB21: irmã de Fiuk fala de Juliette e revela como conquistar o cantor

Tainá Falcão, irmã de Fiuk e também fruto do relacionamento de Fábio Junior com Cristina Karthalian, contou em entrevista à Quem que tem um grupo especial com a família no Whatsapp para comentar a participação de Fiuk no BBB21. Durante o papo com o portal, a cantora também falou sobre as investidas românticas de Juliette desde que conheceu o ator no reality show, assim como o que é necessário para que o irmão seja conquistado.

No Instagram, Tainá tem compartilhado momentos assistindo ao BBB21 e comentado as interações do irmão no programa. Na noite de terça-feira (26), a filha de Fábio Junior frisou que seus comentários não são apenas com o olhar de espectadora, mas principalmente como irmã.

Irmã de Fiuk falou sobre sister do BBB21

Durante a entrevista, Tainá deu sua opinião sobre os comentários de Juliette com Fiuk, que chegou até citar casamento e filhos, e falou sobre um possível affair entre os participantes. “Comentei em um tom de brincadeira porque sei que ele ia ‘assustar’ com o assédio já no primeiro dia. Não sei comentar como espectadora. Só como irmã”, disse a cantora, que no Instagram comentou que a advogada precisava ir com calma em relação ao crush no ator.

A cantora também comentou sobre a reação dos pais ao ver as falas de Juliette no BBB21 sobre o “casamento” com Fiuk, que segundo a paraibana, teria Fábio Júnior cantando Alma Gêmea: “acharam graça, ela parece ser uma pessoa extrovertida e divertida. É ainda muito cedo pra gente levar as coisas tão a sério”.

Na noite de terça-feira (26), antes do começo do programa ao vivo do BBB21, na TV Globo, Tainá publicou o print de uma conversa com amigos e escreveu: “é estranho até para as minhas amigas que cresceram com o Filipe. Por isso nossas emoções são pessoais, é difícil superar. Muito esquisito mesmo. É meu irmão. Igual o seu é seu. Então esperem de mim comentários de irmã”.

Durante o programa, a cantora fez publicações sobre trechos exibidos em que Juliette conversa com Fiuk sobre o “relacionamento” deles no BBB21 e brincou: “Filipe tá ferrado”.

Tainá revela como conquistar Fiuk

Durante o papo com o portal, Tainá Galvão revelou o que é preciso para conquistar o participante do BBB21. “Precisa ser verdadeira, sincera, sem ‘joguinho’. Ele odeia isso. Posso dizer como irmã que ele se encanta mais por mulheres meigas e segura, mas vamos ver, né? Ele sempre esteve solteiro, mas ao contrário do que a maioria pensa, ele é muito romântico”, comentou.

Família de Fiuk se reúne para assistir BBB21

Tainá contou que além de conversaram sobre o programa no grupo que criaram no Whatsapp, a família também tem se reunido para assistir a participação do cantor no reality show: “bastante coisa mudou na nossa rotina com a entrada dele para o BBB21. Moro com meu marido e desde que o Filipe anunciou que estava no reality, tenho ido mais pra casa da minha mãe. A gente se reuniu bastante antes dele entrar em confinamento também, conversamos muito. É gostoso porque a família tem um motivo grande pra se reunir mais agora”.

