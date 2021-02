BBB21: Neymar levanta teoria sobre mudança de Karol Conká

Neymar Jr. tem se mostrado um telespectador do BBB21 bastante assíduo. O jogador do Paris Saint-Germain recorreu às redes sociais para criar uma teoria da conspiração sobre os últimos acontecimentos do reality show. A mudança de comportamento de Karol Conká com Lucas Penteado, por exemplo, deixou o atleta intrigado.

O que Neymar disse sobre Karol Conká no BBB21?

Na tarde desta quarta-feira (03), Neymar usou sua conta do Twitter, com mais de 50 milhões de seguidores, para questionar a mudança de comportamento de Karol Conká em relação a Lucas Penteado. “Alguém pede pra chamar a mamacita pra trocar o microfone, parece que não deu muito certo a primeira troca”, ironizou o jogador.

A fala de Neymar se refere ao fato de Karol ter pedido desculpas a Lucas dois dias depois de ter o expulsado da cozinha VIP aos gritos e xingamentos, e o impedido de almoçar com os participantes na cozinha da casa do BBB21. Acontece, também, após os brothers terem sido chamados ao confessionário de forma individual. Na web, fãs levantaram a mesma teoria.

“Me desculpe por falar tanta m*rda. Você também tem o direito de ficar assim comigo. Eu errei em pegar muito pesado, tá bom? Errei em pegar muito pesado nas palavras. Fiquei meio irritada, você me irritou. Mas você não é um m*rda. Foi um modo de falar, tá bom? Então, vamos almoçar na paz de Jesus”, pediu desculpas a famosa.

karol chamando o lucas pra almoçar e pedindo desculpas pra ele muito sonsa vei kkkkkk não da #BBB21 pic.twitter.com/RZnsKUwXep — let. cia (@apegadaf) February 2, 2021

Boninho nega interferência no reality

Diante da teoria criada na web e repercutida por Neymar Jr., Boninho, diretor-geral do reality show BBB21, se pronunciou no Instagram e negou que ele ou a produção tenha alertado Karol Conká sobre o seu comportamento e imagem arranhada aqui fora.

“Que teoria besta. Imagina se a gente iria correr esse risco, e o confessionário está lá no Globoplay. Não aconteceu. Fake ruim”, disse o comunicador e marido a apresentadora Ana Furtado.

Karol expulsa Lucas da Cozinha

Na tarde desta segunda-feira (01), Karol expulsou Lucas da cozinha VIP na hora do almoço e travou discussão com o ator. “Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não estou a fim”, disparou a rapper, na ocasião.

Lucas tentou evitar conflito com a cantora e se retirou, mas antes explicou: “Tá bom, come aí e quando você terminar você me avisa”. Karol, no entanto, seguiu implicando com o ator de Malhação: Viva a Diferença no BBB21.

“Isso, melhor. Você não sabe calar a boca então é melhor você sair mesmo”, disparou Karol. Lucas então resolveu pedir desculpas para a rapper no BBB21, mas não teve jeito.

“Eu não sou obrigada. Não desculpo, vai cagar, vai à merd*! Vai se fazer de louco lá fora, pede pra sair. Não aguento. Eu ia sentar aqui não consigo nem comer, o cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém pra comer não, ele que adivinhe a hora que eu terminei”, completou a intérprete de É o poder.