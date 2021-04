BBB21: famosos se mobilizam por João após jogo da discórdia de ontem

Um momento pesado no jogo da discórdia de ontem que marcou muita gente foi o desabafo de João sobre um comentário que Rodolffo fez no BBB21. Durante a dinâmica, o brother contou o quanto se magoou com a comparação do sertanejo sobre seu cabelo, mas o cantor não reconheceu a atitude como erro e se justificou. Nas redes sociais, o assunto fez barulho e revoltou muita gente, inclusive famosos, que escreveram mensagens de apoio a João e se mobilizaram pedindo a saída de Rodolffo no paredão da semana.

O que aconteceu no jogo da discórdia de ontem?

Na dinâmica, os brothers precisavam classificar os colegas com flechas que tinham o significado de “melhor jogador”, “pior jogador” e “quem joga sujo”. Para as duas flechas negativas do BBB21, João escolheu Rodolffo, brother com quem já vinha tendo atrito na casa. O professor de geografia desabafou sobre como se sentiu ao ter seu cabelo comparado com a peruca do monstro da semana, que tinha como tema “Homens das cavernas”.

Apesar de ter sua fala acusada como preconceituosa, Rodolffo discordou do brother, dizendo que não o machucou por intenção e voltou a comparar o cabelo do mineiro com a peruca. O cantor afirmou que haviam semelhanças e usou o pai para justificar que não ofendeu João no BBB21 de propósito.

A briga acabou ficando mais intensa, com a dupla batendo boca e outros brothers se envolvendo, como Pocah, que disse que Rodolffo precisava se desculpar. Ao final da discussão, o professor ficou abalado e começou a chorar. Tiago Leifert anunciou que o programa faria um intervalo, para que João pudesse se recompor e o jogo da discórdia do BBB21 pudesse ser finalizado.

João do BBB21 recebe carinho de anônimos e famosos

Nas redes sociais, o assunto ficou entre os mais comentados e muitos se revoltaram com a atitude de Rodolffo de voltar a comparar o cabelo do brother. Além de muitos anônimos, fãs do Big Brother Brasil, falarem sobre o assunto, o acontecimento também foi debatido por famosos.

“Alguém falou que você errou? Reconheça, entenda e peça desculpas. Força João! Continue bem e de cabeça erguida aí dentro”, escreveu Dennis DJ, que se apresentou no confinamento do reality show nesta temporada. Felipe Neto foi mais longe e além de mandar uma mensagem de apoio a João, também pediu pela eliminação do cantor sertanejo do BBB21.

Alguém falou que você errou? Reconheça, entenda e peça desculpas. Força João! Continue bem e de cabeça erguida aí dentro #RedeBBB #BBB21 — DENNIS (@dennisdj) April 6, 2021

dói demais ler, escutar a ignorância sobre nossa pele, cultura. Estudem! Não temos que ensinar nada! A gente luta todo dia pra assumir nosso cabelo do jeito que é, respeitem — Negra Li (@negrali) April 6, 2021

É sobre entender a dor do outro. É sobre sair da inação. É sobre reconhecer vozes diferentes da sua. João e Camila arrebentaram. Aula em rede nacional. #BBB21 — Luciano Huck (@LucianoHuck) April 6, 2021

JOÃO O BRASIL TE AMA!!! FORA RODOLFFO! — Felipe Neto (@felipeneto) April 6, 2021

João, você me representa, cara. Hoje vou te acolher em meus braços quando sonhar. Te amo. @joaoluizpedrosa — Elza Soares (@ElzaSoares) April 6, 2021

João GIGANTE. Queria dar um abraço nele agora #BBB21 — Mumuzinho (@MumuzinhoC) April 6, 2021

Será que sobrou algum racista pra passar pano?

Cadê a galera que tava aqui dizendo que era mimimi? Mais uma vez: João vc é GIGANTE!!!

Aproveitem e sigam o João no Ig, pessoas pretas costumam ter menos seguidores, mas vcs vão dizer que é mimimi também❤️🌍 — Thelma 🎭 (@thelminha) April 6, 2021

Veja também sobre o BBB21:

Arthur pede para sair do programa depois de jogo da discórdia

Veja como assistir o Bate-Papo de Ana Clara com o eliminado hoje 06/4

Quem sai: confira como está a votação na parcial da enquete