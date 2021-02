BBB21: nova liderança frustra Projota e reação vira memes

O BBB21 pode ser uma caixinha de surpresas. A frase nunca significou tanto para Projota, rival número 1 de João Luiz, que acabou vencendo a quinta prova do líder do reality show apresentado por Tiago Leifert. A reação do rapper divertiu a web e gerou uma onda de memes.

Com a rivalidade entre os dois participantes do Big Brother Brasil, não faltou criatividade do público que torce contra o cantor no jogo. O DCI fez uma seleção dos memes mais engraçados da prova do líder que frustrou Projota no confinamento.

Memes do Projota no BBB 21

O choque de Projota após João Luiz ser declarado o novo líder do BBB21 não passou despercebido pelo público que acompanhava a edição ao vivo do reality show na Globo. Isso porque, João teve que revelar em quem votou após ter sido sorteado na dinâmica do ‘Dedo Duro’ após a formação do paredão no último domingo (21). A escolha do agora líder, foi Projota.

Após a edição ao vivo do programa que foi exibido após o Fantástico, Projota criou jogadas com Arthur para emparedar João. O músico disse que iria votar nos ‘neutros/ centrão’ e que o professor de Geografia seria o seu principal alvo a partir de agora. A partir daí, os memes tomaram conta da web.

Projota: "Quem ganhar (o anjo) dá o monstro para o Gil pra ele não atender o big fone"

*GIL ATENDE O BIGFONE* Projota: "Por mim fica na xepa até o final (Sarah)"

*SARAH LÍDER SAI DA XEPA E VAI PARA O VIP* Projota: "Seus dias estão contados (João)"

*JOÃO LÍDER*#BBB21 pic.twitter.com/jM3kvChnd9 — igor (@igor55491433) February 25, 2021

O público também brincou com o talento de Projota em criar músicas de forma imediata a partir de situações reais vivenciadas por ele.

- PUBLICIDADE -

João feat Projota- Cobertor Remix Ele me disse / Eu disse Lançamento próximo domingo! pic.twitter.com/Y81oZLrkLh — Pepita | Assistam e Ouçam #Recruta (@PepitaOfc) February 25, 2021

Projota ficou pensativo na área externa da casa após deixar o estúdio de provas do Big Brother Brasil. A internet não brincou em serviço e riu do momento.

A amizade de João com Camilla de Lucas também foi alvo de memes. Teve fã prevendo a comemoração particular da dupla sobre Projota no paredão.

O João e a Camilla no quarto do líder daqui a pouco . PLANTA FAZ ISSO TCHAU PROJOTA kkkkkkkkk#provadolíder #BBB21 #BBB221 #plantas #BBBAEliminacao O Projota Plantas Reino Plantae pic.twitter.com/R4suoBqK6c — Falando do BBB 🎓🌵🕵️‍♀️🧩 (@RaulRod68062267) February 25, 2021

- PUBLICIDADE -

Momentos: o público se divertiu ao relembrar Projota alegre e bravo com determinada situação vivenciada na casa do BBB21.

Projota contando os dias do João na casa // João líder

Tchau projota kkkkkkkkk #provadolíder #bbb21 pic.twitter.com/CIHLyeqIuh — Raniella (@rannycruuz) February 25, 2021

Como foi a prova do líder do BBB21?

A prova do líder do BBB21 foi em dupla. Na disputa, os competidores tinham que jogar, após um sorteio, uma capsula em alvos divididos por cores. Cada cor apresentava pontuações de 10 a 70, mas existia uma possibilidade de ampliar os pontos para 100.

Se o jogador acertasse a cor correspondente que saiu no sorteio acumulava 100 pontos. Foram feitas duas rodadas no BBB21, sendo cada uma disputada por um integrante de cada dupla. Ao final, Camilla de Lucas e João Luiz levaram a melhor. Eles disputaram a segunda fase para definir quem seria o líder e ganharia R$ 10 mil.