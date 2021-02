BBB21: Caio se alia a Projota para derrubar Gilberto e revolta a web

Após aparentemente resolver suas diferenças com Arthur, Gilberto já está na mira de outro participante. Isso porque, Caio adotou a estratégia de se fazer de amigo do economista no BBB21 para obter informações que o coloque no paredão e consequentemente cause a sua eliminação do reality show. Para a tarefa, o fazendeiro se aliou a Projota.

Caio se alia a Projota no BBB21

Em conversa nesta terça-feira (23). Caio criticou o economista para Projota e disse que tiraria satisfação. “E eu vou falar para ele: ‘Gil, você mentiu, meu irmão. Fui te perguntar um trem, tirar uma satisfação, sobre você ter prometido um voto e não ter honrado, e você chegou no cara [Arthur] e falou que eu é que estava falando que estava armando voto contra você”.

Projota aproveitou a conversa e colocou o seu ponto de vista sobre o melhor amigo de Sarah. “Ele é afobado, desesperado, transforma tudo. Já sabemos como é. Difícil de lidar com esse cara”, afirmou. Já Caio, foi categórico. “Ele tem que sair”, frisou em seguida.

Caio é tipo uma Karol Light: Ainda sobre o rolê de Arthur e Gil, o Bastião fala que irá pegar o economista pra tirar satisfação e blahblahbla. Até a grama sintética do #BBB21 sabe que, no máximo @AfiuneCaio irá falar mal do @Projota para Gil ou pra outra pessoa. #CaioFalsiane pic.twitter.com/gXlZS3UH5s — Isaac Newton🌹 (@isaacnewton75) February 23, 2021

Caio faz jogo duplo com Gilberto

Após criticar Gilberto para Projota, Caio acabou encontrando o economista na casa do BBB21 e se fez de amigo do mesmo. “Gil, aquele dia que você conversou com o Arthur, ele não teve coragem de assumir para você? Ele falou que era mentira nossa?”, questionou.

O amigo de Sarah manteve a sua versão de que não mentiu sobre a armação de Athurr. Caio, então, fez o oposto do que havia conversado com Projota e ainda disse gostar do rival. “Mas eu quero que morra aqui, porque não quero mais confusão”, pediu Gil, e Caio concordou. “Eu nao consigo entender o por que ele mentiu, sinceramente. Como eu gosto de você, você sabe disso, não preciso mentir, tô falando do meu coração mesmo. Eu fico sem saber direito o que está acontecendo. Continua sendo sincero comigo, que você vai me ter sempre do seu lado”.

Voto do trio de finalistas da prova do líder

Na semana passada, Caio se reuniu com Fiuk e Gilberto para entrar em consenso sobre quem seria o indicado ao paredão. O trio tinha essa função após chegar à final da última prova do líder, em que Sarah saiu como vencedora. Na ocasião, Caio citou o nome de Arthur, enquanto Gil quis indicar Pocah ou o próprio Projota.

Caio colocando o nome do Arthur entre as opções de voto enquanto o Gil queria votar na Poca e no Projota… o caloteiro se esqueceu que está tudo gravado #BBB21 pic.twitter.com/YWieEHnDht — marcus (@ymarcusjr) February 23, 2021

Web se revolta com Caio do BBB21

Após o jogo duplo armado, Caio virou assunto nas redes sociais e os fãs apelidaram o fazendeiro como ‘Caio com K’, em uma referência a Karol Conká, outra vilã do BBB21. Os internautas criticaram o famoso pela jogada desleal e outros demonstraram decepção.

Mais uma vez o brasileiro sendo enganado por um rostinho simpático #BBB21 KAIO CONKÁ pic.twitter.com/X08QNdx951 — Thiago (@thiagoooqz) February 23, 2021

“Mais uma vez o brasileiro sendo enganado por um rostinho simpático”, disse um internauta primeiramente. “Kaio Conka não engana mais ninguém. A máscara de agroboy inocente caiu faz tempo. Esse homem é maldoso, falso e dissimulado”, disparou outro.